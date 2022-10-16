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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Ankara, öğrencilerine hoş geldin dedi

16 Ekim 2022, Pazar
Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları yeni eğitim yılı için üniversiteli öğrencileri coşkulu bir programla karşıladı.

HÜMA ÇINAR - ANKARA

Geçtiğimiz haftasonu Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları üniversiteli gençleri coşkulu ve heyecanlı bir programla karşıladı. Program Cuma akşamı Mevlid Kandili ile başladı. Cebeci Semti Yeni Asya Hanım Okuyucularının da katılımıyla gerçekleşen kandil programı ders ve okumalarla yoğunluğunu sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Cumartesi günü de Cebeci Kültür Merkezinde üniversiteli öğrenciler için süpriz bir kahvaltı hazırlandı. Kahvaltının akabinde öğrencilerin kendilerini tanıttığı bir tanışma programı gerçekleştirildi. Tanışma sonrasında çeşitli konularda bir seminer alan öğrencilere, Gülümse Çocuk Projesi’nin tanıtımı yapılarak burada aktif rol alabilecekleri ifade edildi. Akşam ise aktivitelerle okuma programının birinci günü sona erdi.

ULUS 27 ZİYARET EDİLDİ

Pazar günü de ufak bir Ankara gezisi yapıldı. Gezi programı dahili ve Hacı Bayram Camii’nde öğlen namazı kılındı ve gezinin en merak uyandıran durağı ‘Ulus 27’ oldu. Üstadımızın Ankara’ya teşriflerinde bu mevkide ikamet ettiğini ve ilk zehirlenmesinin burada olduğu belirtilirken, öğrenciler, “Bu mekana daha çok gelmeliyiz, mümkün olursa okumalarımızı burada yapabiliriz. Çünkü restore edilmiş bu bina; mekan olarak Ankara’nın yüksek bir tepesinde bulunan, atmosfer olarakta hepimize huzuru hissettiren bir yer” cümlelerini sarfettiler. Gençler programda emeği geçenlere ise, “Bizi şevklendirecek enerjiye sahip, gözünün içi parlayan; bize kardeş, arkadaş gibi yaklaşan, sevgilerini hissettiren ablalarımızdan Allah razı olsun” diyerek teşekür ettiler.  

Programa katılanlar ne dedi?

Ayşenur Sağun: Tanışma programımızda geçen seneden dostlarımla buluşmak, yeni dostlarla tanışmak, yeniden böyle güzel uhuvvetli bir ortamda bulunmak çok güzeldi, çok özlemişim. Tanışmada herkesin dilinden bambaşka fikirler duymak; bana daha senenin başında beraber kalmaya yönelik, kendimle ilgili birçok yeni bakış açısı kazandırdı. İnşallah sene içinde böyle etkinliklerle hem kendimizi geliştirelim hem imanımızı kurtaralım hem de Rabbim uhuvvetimizi artırsın. 

Hilal Kalmaz: Tanışma programıyla başlayan bu yılımız bol istifadeli bir sene olsun inşallah. Bu program da bunun ilk adımı oldu ve tekrar özlediğim ortamı bana yaşattı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Melek Yaşar: Ailemizden kopup gelmemize rağmen, onların yokluğunu aratmamak için, elinden geleni yapan ablalarımızın binbir emek, özveri, gayret ve ilk günkü gibi heyecanla her yeni dönemde gösterdikleri çaba takdire şayan. Ne kadar teşekkür etsek, şükretsek az. 

Zeynep Kurun: Ankara’dan mezun olmamdan üç yıl sonra 2022’de tekrar Ankara’da yeni talebeler ile tanışmak çok güzel ve farklı bir tecrübe oldu.

Niğmet Şen: Farklı bir ortamın getirisiyle beraber ve ailemden daha önce bu kadar uzun süreli kopmamış birisi olarak buraya gelmek beni çok germişti. Yapabilir miyim ya da nasıl bir ortamla karşılaşacağım, anlaşabilecek miyim insanlarla uyuşabilecek miyim gibi nice soru kafamda dönüp duruyordu. Ama Allah’a şükürler olsun ilk günden beri ablalar üsluplarıyla ve insanlıklarıyla hem bana birer örnek oldular hem de gönlümü hoşnut ettiler. 

Zeynep Toprak: Yeni bir dönem, yeni başlangıçlar, kaldığımız yerden devamlarımız... Yaz döneminin bitmesini talebelerimize kavuşmak için dört gözle bekledik. Ve beklediğimize değecek güzel kardeşlerimizle çok güzel bir tanışma programı gerçekleştirdik. Ankara’dan mezun olan birisi olarak duygulu dakikalar yaşadık ve de dershanede kalma nimetini sahip olduğumuz için de yine binlerce kez şükrettik.

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