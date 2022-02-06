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6 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Ankara, okuma programları ile nurlandı

06 Şubat 2022, Pazar 00:12
Ankara’da ilk-orta-lise yaş gruplarına istifadeli bir okuma programı gerçekleştirildi.

HALENUR KURUN - ANKARA

Geçtiğimiz ay Ankara genelinde ilk-orta-lise yaş gruplarına Risale-i Nur Okuma Programı gerçekleştirildi. Lise grubu sayıca az olsa da gerçekten istifâdeli bir program geçirdik. Sayı azlığı daha hızlı bir şekilde tanışıp kaynaşmaya ve muhabbet ortamının kurulmasına vesile oldu. Risale-i Nur derslerimizde temelde Mesnevî-i Nuriye’de geçen Tevhid’in dört külli bürhanı; Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, kitab-ı kebîr ve insan-ı ekber olan kâinat, kitab-ı mu’cizü’l-beyan, Kelâm-ı Akdes Kur’ân ve Vicdan konuları ekseninde ilerlerdi.

Bunlara ek olarak namaz, Lâtifeyi Rabbaniye, his, kader, şeytanın yaratılması, masiyetin mahiyeti, günah işlememizin sebebi, helal/haram sesler, asrımızın hastalığı unutkanlık, takva, tesettür vb. konular külliyatın çeşitli yerlerinden işlendi.

Helal daire keyfe kâfi 

Gündelik Kur’ân saatimizde mahreç ve tecvid kurallarını öğrenip bunları uygulamaya geçirmeye gayret ettik. Ve ilmihal derslerimiz ile abdest, namaz, tesettür vb. konulardaki fıkhî yönden eksiklerimizi tamamlayıp bilgilerimizi tazeledik. Derslerimize ek olarak çay saatlerimiz, oyunlarımız, boyama ve takı faaliyetimiz ile öğrendiğimiz kadar eğlendiğimiz bir program geçirdik. Helâl dairenin keyfe kâfi olduğunu eğlenerek geçirdiğimiz bu vakitler vasıtasıyla bizzat deneyimleyebildik. Programımızın sonunda katılan bütün gençlerimizin çok istifade ettiklerini ve memnun kaldıklarını bizzat ifade etmeleri bizlerin şevkine şevk kattı. Ve tahribatın dehşetlendiği asrımızda böyle hizmetlere çocuklarımızın, gençlerimizin ne kadar muhtaç olduklarını bizlere gösterdi. Rabbim ilgilenen ablalarımızı da katılan talebelerimizi de hayırlısı ile arttırsın. Başvuran çocuklarımızı küçük gruplara bölerek daha etkili, daha ilgili programları gerçekleştirebilme imkânını nasip eylesin. Bu hizmetin nurunu, ihlâs ve istifade ile kıyamete kadar söndürmesin.

Emeği geçen herkese teşekkürler

Son olarak velilerimizden gelen birkaç mesajla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Emeklerinizi Rabbim mizanınıza koysun. Evlâtlarınızı istikrarlı, dirayetli Nur’un hadimi eylesin inşallah. Dilanur çok mutlu dönüyor. Sesinden belli mutluluğu. Çok sağ olun. İstifadeli, daha verimli nice kamplarımız olsun inşaallah. Rabbim emeği geçen bütün abla ve kardeşlerden ebeden razı olsun. Elif Nur da çok istifade ettim anne dedi. Allah razı olsun. İnşaallah bizim çocuklarımız da ilk önce kendi imanlarını bu güzel iman hakikatleriyle tahkiki iman seviyelerine çıkarıp, sonra da çevrelerindeki kardeşlerine yardıma koşanlardan olurlar tıpkı ablaları gibi. Meryem de evine çok çok mutlu döndü. Ablaları kendine örnek almış. Kızlarımızın ablalarından ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun Ayşenur da çok memnun kalmış kızlar. Allah razı olsun. Bu kampta emeği geçen herkese teşekkürler. Allah herkesin niyetini kabul etsin inşallah. Benim kızımda çok mutlu geldi. Allahım razı olsun herkesten.

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