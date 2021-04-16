Bediüzzaman şiirlerinde gençlere ödül

Yeni Asya okurlarından ve genç şairlerden büyük ilgi gören Bediüzzaman ve Risale-i Nur konulu ödüllü şiir yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Eskişehir Yeniasya Temsilciliği tarafından tertip edilen Bediüzzaman ve Risale-i Nur konulu Ödüllü şiir Yarışmasının Sonuçları, Yeniasya Euronur youtube kanalında canlı olarak yayınlanan BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’yi anma programında açıklandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet ATİK’in açılış konuşması ile devam etti. Programa konuşmacı olarak davet edilen Yeniasya Gazetesi yazarlarından, Araştırmacı Yazar Sebahattin YAŞAR’ın BEDİÜZZAMAN ve ZÜBEYİRGÜNDÜZALP’TEN GÜNÜMÜZE HİZMET MESAJLARI konulu seminerinin ardından Eskişehir Yeni Asya temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Bediüzzaman ve Risale-i Nur konulu Ödüllü Siir yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Gençler ve yetişkinler olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan yarışmaya Türkiye’nin değişik illerinden birçok Şairin şiir gönderdiği, Edebiyata ve şiire ilginin giderek azaldığı düşünülürken, yarışmaya Yeniasya okurlarının büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Yetişkinler kategorisinde dereceye giren şiirler ise şöyle açıklandı. Birinciliğe layık görülen şiiri Kocaeli’nden Gani AYDIN’ın “BALDI BEDİÜZZAMAN” şiiri olurken, İkinciliğe hak kazanan şiir Bursa’dan Ramazan ORUÇ’un “TEFEKKÜR VESİLESİ” isimli Şiiri oldu. Üçüncülük ödülünü ise, Kahramanmaraş’tan Hatice SOLAK hanım efendinin “61.VEDA”isimli Şiiri kazandı. Genç Şairlerinde yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın gençler kategorisinde ise; Birinciliğe layık görülen şiir Samsun’dan Mehmet Fatih AFŞİN’in “BEKLENEN NUR” isimli şiiri olurken, İkinciliğe hak kazanan şiir, Bursa’dan Muhammed Emin TÜRKOĞLU’un “NUR’UN YOLU” isimli Şiiri oldu. Üçüncülük ödülü ise Afyonkarahisar’dan Aziz TAŞITCI‘nın “YÜZYILA RAHMET” isimli şiirine verilirken, Yarışmanın engenç şairi İzmir ilinden yarışmaya “ ASRIN ADAMI” isimli Şiiri ile katılan Yusuf Selim ŞENARAS’a ile mansiyon ödülü verildi. Anma Programı Şiir yarışmasında her iki kategoride de birinci olan şiirlerin seslendirildiği video gösterileri ile sona erdi.

Eskişehir - Cemil Demirdöğmez