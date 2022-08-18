"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bin Ayetü’l-Kübra Risalesi gönderildi

18 Ağustos 2022, Perşembe
Ülke genelinde, aralarında üniversite kütüphaneleri, il milli eğitim müdürlükleri, gazete yazarları da olmak üzere çeşitli kurum, makam ve şahıslara toplamda 1000 adet Ayetü’l-Kübra risalesi dağıtıldı.

ABDULBASİR ŞEKER - İZMİR

Yazarımız Muharrem Okur’un çalışmalarını yürüttüğü İzmir merkezli Medrese-i Yusufiye ekibi, Ayetü’l-Kübra risalesinin ülke genelinde dağıtımını sağladı. Ayetü’l-Kübra risalesi; 221 Kelam Hocasına, 205 Üniversite Kütüphanesine, 81 İl Müftülüğüne, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 250 İlçe Müftülüğüne, 100 gazete yazarına, 62 fakülte tütüphanesine (İlahiyat-Tıp-Hukuk) hediye olarak ulaştırıldı. Okur, çok güzel geri dönüşlerin olduğunu belirtirken, ülkemiz genelinde bu tip çalışmalar yapmanın önemine dikkat çekti ve destek ve dualarla benzer çalışmaların yapılması temennisinde bulundu.

AYETÜ’L-KÜBRA NEDEN BAHSEDİYOR?

Risale-i Nur Külliyatında Şualar isimli eserin Yedinci Şua’ı olarak yer alan Ayetü’l-Kübra, Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu’daki sürgün yıllarında (1936-1943) telif ettiği bir eser. Eserin başında “Kâinattan Hâlıkını [Yaratıcısını] soran bir seyyahın müşahedatıdır.” notu yer alıyor. Bediüzzaman Hazretleri bu risalesinde “Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin; lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız...” mealindeki İsra Suresi’nin 44. ayetini bambaşka bir üslupla tefsir ediyor. 

Kâinatın her bir tabakasından Yaratıcısını soran ve buna dair nice deliller bulan dünya seyyahının bu ibretli yolculuğunun anlatıldığı eserde, görünen ve görünmeyen âlemlerden hareketle Allah’ın varlık ve birliğine sayısız deliller getiriliyor. 

“HER TARAFTA İLÂNAT LÂZIM”

Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebeliğini tarif ederken “Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.” diyor.

Özellikle yaşadığımız zaman şartlarında toplum kesimlerinin Risale-i Nur’a dikkatlerini çekmekle ilgili olarak da “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” tesbitinde bulunuyor.

MUSTAFA SUNGUR: “AYETÜ̈’L-KÜ̈BRA’YI OKUYUNCA  RUHUM KÂİNAT KADAR GENİŞLEDİ”

Bediüzzaman’ın talebelerinden Mustafa Sungur’un hanımı Emine Sungur anlatıyor: “Sungur Ağabeyinizle evlendiğimizde ben 18, o 16 yaşındaydı. 1927 doğumluyum. O zamanlar, Eflâni’de hiçbirimiz tanımıyorduk Risale-i Nur’u. “Safranbolu’ya gittiği bir gün Nur Talebeleri ile tanışıyor. Öncesinde de zaten 23. Söz’ü okumuş, çok etkilenmiş. 23. Söz’ün üstüne Safranbolu’da da Ayetü’l-Kübra Risalesi’ni Mustafa Osman Ağabey tanıtınca, Sungur Ağabeyiniz artık mest oluyor, ‘Ayetü’l-Kübra’yı okuyunca ruhum kâinat kadar inkişaf etti’ diyor. Safranbolu’daki akrabalarımız o günü bana şöyle anlatmışlardı: “Sungur evimize geldiğinde odanın içinde, ‘Bu eseri yazan zatı mutlaka tanımam lâzım’ diyerek dönüp duruyordu. Çok şaşırdık...”

(Şefkat Kahramanları, Yeni Asya Neşriyat, s. 224)

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

    DSÖ: Maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı

    'İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız'

    İngiltere'de şimdi de kanalizasyon kirliliği alarmı

    Şehit Enes Gazi Özdemir dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

    Tarım Kredi borçlusundan çağrı

    Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

    Karpuz tarlada çürüyor

    Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

    Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

    Pakistan'da sel felaketi

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Tayland'ın güneyinde isyancılar harekete geçti

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O depremden 23 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Başörtüsü ve Üstünlerin nötralitesi
    Genel

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet kâfirin başına kopar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rûhun tefekkürle teneffüsü
    Misbah ERATİLLA

    “Nurun asıl avukatı” Ahmet Feyzi Kul
    Faruk ÇAKIR

    Simit hesabı yapanlar
    Mikail YAPRAK

    Müsbet Avrupa ve biz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.