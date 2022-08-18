Bin Ayetü’l-Kübra Risalesi gönderildi

Ülke genelinde, aralarında üniversite kütüphaneleri, il milli eğitim müdürlükleri, gazete yazarları da olmak üzere çeşitli kurum, makam ve şahıslara toplamda 1000 adet Ayetü’l-Kübra risalesi dağıtıldı.

ABDULBASİR ŞEKER - İZMİR

Yazarımız Muharrem Okur’un çalışmalarını yürüttüğü İzmir merkezli Medrese-i Yusufiye ekibi, Ayetü’l-Kübra risalesinin ülke genelinde dağıtımını sağladı. Ayetü’l-Kübra risalesi; 221 Kelam Hocasına, 205 Üniversite Kütüphanesine, 81 İl Müftülüğüne, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 250 İlçe Müftülüğüne, 100 gazete yazarına, 62 fakülte tütüphanesine (İlahiyat-Tıp-Hukuk) hediye olarak ulaştırıldı. Okur, çok güzel geri dönüşlerin olduğunu belirtirken, ülkemiz genelinde bu tip çalışmalar yapmanın önemine dikkat çekti ve destek ve dualarla benzer çalışmaların yapılması temennisinde bulundu.

AYETÜ’L-KÜBRA NEDEN BAHSEDİYOR?

Risale-i Nur Külliyatında Şualar isimli eserin Yedinci Şua’ı olarak yer alan Ayetü’l-Kübra, Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu’daki sürgün yıllarında (1936-1943) telif ettiği bir eser. Eserin başında “Kâinattan Hâlıkını [Yaratıcısını] soran bir seyyahın müşahedatıdır.” notu yer alıyor. Bediüzzaman Hazretleri bu risalesinde “Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin; lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız...” mealindeki İsra Suresi’nin 44. ayetini bambaşka bir üslupla tefsir ediyor.

Kâinatın her bir tabakasından Yaratıcısını soran ve buna dair nice deliller bulan dünya seyyahının bu ibretli yolculuğunun anlatıldığı eserde, görünen ve görünmeyen âlemlerden hareketle Allah’ın varlık ve birliğine sayısız deliller getiriliyor.

“HER TARAFTA İLÂNAT LÂZIM”

Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebeliğini tarif ederken “Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.” diyor.

Özellikle yaşadığımız zaman şartlarında toplum kesimlerinin Risale-i Nur’a dikkatlerini çekmekle ilgili olarak da “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” tesbitinde bulunuyor.

MUSTAFA SUNGUR: “AYETÜ̈’L-KÜ̈BRA’YI OKUYUNCA RUHUM KÂİNAT KADAR GENİŞLEDİ”

Bediüzzaman’ın talebelerinden Mustafa Sungur’un hanımı Emine Sungur anlatıyor: “Sungur Ağabeyinizle evlendiğimizde ben 18, o 16 yaşındaydı. 1927 doğumluyum. O zamanlar, Eflâni’de hiçbirimiz tanımıyorduk Risale-i Nur’u. “Safranbolu’ya gittiği bir gün Nur Talebeleri ile tanışıyor. Öncesinde de zaten 23. Söz’ü okumuş, çok etkilenmiş. 23. Söz’ün üstüne Safranbolu’da da Ayetü’l-Kübra Risalesi’ni Mustafa Osman Ağabey tanıtınca, Sungur Ağabeyiniz artık mest oluyor, ‘Ayetü’l-Kübra’yı okuyunca ruhum kâinat kadar inkişaf etti’ diyor. Safranbolu’daki akrabalarımız o günü bana şöyle anlatmışlardı: “Sungur evimize geldiğinde odanın içinde, ‘Bu eseri yazan zatı mutlaka tanımam lâzım’ diyerek dönüp duruyordu. Çok şaşırdık...”

(Şefkat Kahramanları, Yeni Asya Neşriyat, s. 224)