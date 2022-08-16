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16 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

''Değişen zaman, değişmeyen Bediüzzaman''

16 Ağustos 2022, Salı 01:35
Yeni Asya Eğitim ve Araştırma Vakfı, Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) tarafından her sene organize edilen Yaz Dönemi Risale-i Nur Eğitim Programı İzmit’te yapıldı.

Haber: Ali Demir

Yeni Asya Eğitim ve Araştırma Vakfı, Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) tarafından her sene organize edilen Yaz Dönemi Risale-i Nur Eğitim Programı İzmit’te başladı. Biz de programın üçüncü gününe iştirak ettik, elhamdülillah. İyi ki iştirak etmişiz. Çok verimli ve istifadeli geçeceği programın akışından belli. Bu seneki program farklı bir formatta yapılmaktadır. Risale-i Nur okumaları daha fazla müzakere ağırlıklı yapılmakta, iştirak eden genç kardeşlerimiz gruplar halinde günlük belirlenen konu üzerine ferdi hazırlık yaptıktan sonra müzakere yapılıyor. Daha sonra ise toplu olarak ortak şûrâ yapılmakta ve isteyen herkes konu hakkında izahat yapmaya veya sual sormakta, ortaya sorulan suallere de yine genç kardeşlerimiz cevap vermektedir.

Bu okuma ve müzakere tarzı eğitim uzmanı öğretim görevlisi arkadaşların tavsiyesi ile belirlenmiş ve uygulanmaya devam etmektedir. Bu metod hadd-i zatında Hz. Üstadın Barla hayatında tatbik ettiği metoddur. Barla Lahikası mektublarında bu modeli açıkça görürüz. Belirlenen konuların hedefi ve kaynakları Risale-i Nurdan kavramlar özet halinde hazırlanıp not defteri şeklinde gençlere dağıtılmış.

Katıldığımız bir programın konusu Bediüzzaman Said Nursi idi. Grupların kendi aralarında yaptıkları çalışma sonucunda tespit ettikleri hususlar, tıpkı arama konferanslarında veya kongre masa çalışmalarındaki gibi bir metin halinde topluca müzakereye açıldı. Gruplardan birisinin metin başlığı bizim makalemizin de başlığı oldu. Gençlerin özel izniyle kullandığımız bu başlık, dikkat çekici olduğu kadar ahir zaman müceddidinin durumunu ve hizmetteki istikametini özetler mahiyetteydi: “DEĞİŞEN ZAMAN, DEĞİŞMEYEN BEDİÜZZAMAN”… Farklı sosyal devirler yaşamış, idare şekilleri değişmiş ve hakikatler değişmediği gibi, zaman Üstad Hazretlerini değiştirememiş.

Helaket-felaket asrının ve çağların adamı Bediüzzaman’ın davasının esasını da ifade eden gençlik, bu vecize ile Üstadın zamana karşı duruşunu özetle tespit etmektedir. Bu başlık altında;

-Zamanın Said Nursi’ye Etkisi,

-Bediüzzaman ve Meşrutiyet,

-31 Mart Hadisesi,

-Eski Said ve Yeni Said arasındaki temel farklar gibi konular tetkik edilmiş ve şura tabir ettikleri programa katılan gençlerin müzakeresine sunulmuştu.

Zamanın Said Nursi’ye Etkisi, konu başlığı altında özetle şu görüşlere yer verilmiştir:

“Eski Said döneminde toplum, siyasal ve sosyal açıdan kırılgan bir dönemdir. Yeni fikir akımları doğuyor, bu fikirler kendine toplumda yer bulmaya çabalıyor, eski fikirler ise idame olup geleceğe tutunmaya çalışıyor.

Siyasetin dağdağası, geleceğin tahmin edilmesini imkânsız bir hale getiriyor. Düzensizlik, kaos ve bilinmezlik havası hakim. Eski Said, şahısların fikirlerini ve doğrularını değil, hakikat olan İslamiyet’in esaslarını beyan eder. İslamiyet’in hakikatlerini, kaostan kurtulmak ve düzeni sağlamak için, aynı kâşiflerin kutup yıldızını kullandığı gibi kullanıyor.

Volga nehrinin kenarında başlayan Yeni Said’e tebdil yolculuğu, Ankara’da yeni kurulan hükümetle anlaşamayıp, Ankara’dan ayrılıp Van’a gitmesiyle tamamlanmış oluyor ve siyasetten ve içtimai hayattan çekilip sırf iman hizmetine yöneliyor. Halkı bilgilendirme, toplumun ve insanların imanını kurtarma çabalarında bulunuyor.

Üçüncü Said donemi ise çok partili sistemin oluştuğu daha demokratik bir ortama tekabül ediyor. Bu dönemde ise Said Nursi yine siyasi meselelerde ikaz ve yol gösterici mahiyette beyanatta bulunuyor ve Demokratları desteklediğini ifade ediyor, siyasilere mektuplar yazıyor.”

Değişmeyen Bediüzzamanın değişik dönemlerdeki hizmet tavırları belirtildikten sonra; “Genel olarak Said Nursi üslubunu zamana ve döneme göre belirliyor. Bu (üslup) değişimleri zamanın Said Nursi üzerindeki etkileri olarak anlayabiliriz.” tespiti ile grup çalışması son buluyor. Genç kardeşlerimiz ile onlara rehberlik yapanları tebrik ediyor ve bu programın istifadeye medar olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

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