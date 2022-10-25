Gaziantep’den Barla’ya Nurlu yolculuk

Bir devrin başlayıp iman hizmetinin yayıldığı Barla, bizler için umut, muhabbet, uhuvvet, ihlasın başlayıp umuma yayıldığı yerdir. Bediüzzaman’ın “unutulsun” diye gönderildiği tarassut, işkence, zulüm ve zehirlenmelerle yok edilmeye çalışıldığı yerdir Barla.

Aynur Kılınç

Barla’yı okuma, anlama, tefekkür etme yolculuğu defalarca farklı kişi ve gruplar tarafından yapıldı. Bir devrin başlayıp iman hizmetinin yayıldığı yer Barla. Bütün hikâyelere konu olabilir Barla. Mutluluk, huzur, acı, elem, zulüm, iftira , eziyet ve daha nice duyguları içerir Barla. Ama bizler için umut, muhabbet, uhuvvet, ihlasın başlayıp umuma yayıldığı yerdir Barla. Bediüzzaman’ın “unutulsun” diye gönderildiği tarassut, işkence, zulüm ve zehirlenmelerle yok edilmeye çalışıldığı yer Barla .

İman güneşi Barla’da doğdu. Hakikat tohumları Barla’da ekildi. Muhabbet fedaileri Barla’dan yayıldı. Bütün bu duygular içinde, Gaziantep ve Birecik Yeni Asya nur yolcuları olarak lise ve üniversiteli talebelerimizle birlikte umut, muhabbet, ihlas ve uhuvvet sofrasında rızkımızı, maddi ve manevi gıdamızı almak üzere 30 Haziran’da Barla’ya doğru yola çıktık. İlk durağımız Konya oldu. Her nur talebesinin her ilde bir kardeşi vardır kaidesiyle Konya’lı kardeşlerimizin medresesine misafir olduk. Orda da genç muhabbet fedaileri okuma programındaydı. Ardından Mevlana Hazretlerini ziyaret ederek Barla yolculuğumuza devam ettik.

MUAZZAM KARDEŞLİĞE ŞÜKRETTİK

Kimi zaman aziz üstadım dedik, kimi zaman Tepeli’ce çama çıktık. Nihayetinde Mehmet Gökdoğan abimizin “Annem beni yetiştirdi bu hizmete yolladı” istek parçası ile Yeni Asya Tesislerine vardık. Kendimizi evimize gelmiş gibi hissettik. Zeynep Gökdoğan ablamızla kamp programımızı yaptık. Risale derslerimiz, cennet bahçesi, Üstadın evi, çam dağı, Isparta gezisi, Eğirdir gölü gezileri ile Barla’nın her zerresini okumaya, anlamaya, solumaya çalıştık. Dünyanın dört bir yanından gelen nur aşıklarını tefekkür edip bu muazzam kardeşlik için Allah’a şükrettik. Akşam derslerimizde İstanbul okuma programına gelen kardeşlerimizin derslerine iştirak ederek uhuvvet sofrasından maddi manevi rızıklandık. Gençlerimiz, Barla‘nın dut, kayısı bahçelerinden dalında meyve yedi.

Nur tohumları kalplerde filizlendi

Geleceğimizin nur talebelerinin anılarında Barla‘yı nakşedebildiysek ne mutlu bize. Buradan yayılan muhabbeti, uhuvveti, ihlas ve umudu kalplerine ekmekti niyetimiz. Her bir kızımız ayrı bir renk kattı bize. Zeynep Hilal’in özgün fikir ve soruları, Şehribanu’nun güler yüzü, Ela Deniz’in müdakkik dinleyişi, Zehra’nın namaza başlama niyeti, Nesibe’nin derse vaktinde gelişi , Ümmühan’ın değişen duygu durumları, Ebrar’ın nur derslerine olan ciddiyeti, Didar’ın risalelere olan muhabbeti, en küçük üyemiz Muhammed Said’in bitmeyen oyun istekleri ile geleceğimizin muhabbet fedailerinden umut ve enerji depoladık. Bir yıl boyunca Pazar günlerini ayırarak kalplerine ekilen nur tohumlarının filizlendiğine şahit olduk Barla’da .

BARLA ANLATMAKLA BİTMEZ

Gençlerimiz okudukları Ayetül Kübra risalesindeki seyyahın müşahadelerine Barla’nın bahçelerinde ve Çam dağının tepelerinde. Üniversite talebelerimiz Ayşe, Selva Nur, Zeynep, Kübra ve ablasının muhabbetleri, çay ikramları, derse katılımları ve küçüklerle olan diyalogları ile nur hizmetine dahil olacak yeni muhabbet fedailerinin çoğalması umudu ile doldu kalplerimiz. Ve tabi ki her daim güler yüzleriyle, sabah, öğlen ikindi ve akşam derslerinde katkılarıyla son nefese kadar bu hizmette daim olduklarını hal dilleriyle göstererek şevkleriyle şevklendiğimiz Halide Demirci, Nazan, Şükran ve Hatice ablalarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Halide ablamızın hac hayalinin hüznünün yerini Barla ziyareti ile teskin etmesi ve mutluluğu, her durum üzere şükür haliyle grubumuza örnek teşkil edip şükür teyze adıyla yad edilmesi, derslerdeki müdakkik dinleyiciliği ve katkıları hatıralarımız arasında yerini aldı. Birecik’li ablalarımızın çocuklarımızla oynadıkları saklambaçlar hizmette yaşımız ne olursa olsun muhataba göre tavır takınma haline örnek oldu.

Kısacası Barla anlatmakla bitmez her Barla ziyaretim bir sonrakinin hayalini kurmak ve yeniden kavuşmak duası ile son buluyor. Bir Yeni Asya şiiriyle veda ediyorum. Rabbim hizmetlerimizi ihlas ve uhuvvet düsturları içerisinde daim kılsın inşallah…

YENİ ASYA

Demokrasi, adalet ve hürriyetin temsilcisi,

Mazluma ümit ve istinad noktası,

Zalimin karşısında duruşuyla kalemiyle kılıç oldu,

Esen rüzgarlara kapılmadı, hiç kimseden minnet almadı.

Kur’an ve Bediüzzaman’ın çizgisinden bir an olsun sapmadı.

Meşvereti esas, uhuvveti asıl , ihlası menba edindi.

Neme lazım demedi, mazluma ses ve umut oldu.

Yeni Asya’ya böl–parçala-yut oyunları oynandı,

Bölündükçe çoğaldı, parçalandıkça kenetlendi,

Yutuldukça nur olup intişar etti Yeni Asya

Sel olup geldiler, fırtına olup estiler,

Seller merhamet oldu dergahı İlahide,

Fırtınalar muhabbet oldu ümmeti İslamda,

İlelebet ihlas, uhuvvet ve meşveret üzerine devam et Yeni Asya’m.