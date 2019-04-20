Genç kuşakların beklentileri neler?

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran, gençleri 21. yüzyılın mesleklerinden ve eğitimcilerden beklentilerini sıraladı.

Yedİtepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Back to University” organizasyonunda Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen eğitimcilerle buluşan Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran,‘Yeni Nesiller ve Öğrenmenin Yeni Dünyası’ adlı bir seminer verdi. Araştırmacı Kuran, Türkiye’de 60 binin üzerinde gençle yaptıkları ‘Türkiye’nin Y Kuşağı İçin En Çekici Şirketler ve Y Kuşağının İş Dünyasından Beklentileri’ konulu araştırmaya dair bilgi verdi.

Gençler, nefes almak istiyor

Gençlerin, kendilerini geliştirebilecekleri, ifade edebilecekleri bir iş ortamı aradıklarına dikkat çeken Kuran şunları söyledi: “Son 7 yıldır gençler, ‘Beni geliştir, gelişimime destek ol ve lider olarak ilham ver’ diyor. Dolayısıyla şirketlerin, eskisi gibi çok çekici markalar, prestijli büyük ve dev yapılar olmaları, finansal güçlerinin iyi olması artık yeterli unsur değil. Gençler, kendilerini ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri, ilerleyebilecekleri, nefes alabilecekleri ortamlar arıyor. İlham veren, liderliğin ve şirketin anlamlı bir amacının olmasının da her geçen sene Türkiye’de önemli hâle geldiğini görüyoruz. Dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapıyoruz. Türkiye’de hâlâ ‘iş güvencesi’ çok önemli bir kriter. Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde meslek veya şirket seçiminde iş güvencesi önemli bir unsur değildir. Gençleri, meslek seçiminde üretim yeteneklerini kullanabilecekleri, kendileri görev zenginliği ve çeşitliliği içinde bulabilecekleri alanlara yöneldiklerini görüyoruz.”

Gençler sorumluluk almalı

Stajyer ve çalışan olarak yavaş yavaş iş hayatına girmeye başlayan Z kuşağından bahseden Kuran “Yani öğrenmenin sorumluluğunu alan bir kuşak geldi. Sistemik olarak bizim buna izin vermemiz çok önemli. Hem ebeveyn hem de eğitimciler olarak bu çocukların öğrenme ortamlarını dizayn etmelerine izin vermemiz ve sorumluluk almalarını sağlamamız önemli. Türkiye’deki ebeveynlere mesajım şu. Belki de bu yolda ilk adımı WhatsApp veli gruplarından çıkarak yapabilirler” tavsiyesinde bulundu. Kuran, ayrıca dünyada yaşanan değişimlere karşı öğrencileri 21. yüzyılın mesleklerine hazırlayabilmek adına eğitimcilere, kural koyuculara büyük görevler düştüğünün de altını çizdi.

HABER: Kübra Ünüvar-kubra_unuvar@outlook.com