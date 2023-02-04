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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Genç Yorum bu ay edebiyat konusunu ele aldı: Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir?

04 Şubat 2023, Cumartesi 14:45
Genç Yorum 2023 Şubat ayında kapak dosyasında edebiyat konusunu ele alıyor. Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir? Bunlar ve daha birçok sorunun cevabı bu sayıda.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum 2023 Şubat ayında kapak dosyasında edebiyat konusunu ele alıyor ve “Dilin gücü: Edebiyat” diyor. “Edb” kökünden gelen edebiyat; edeb, adab, usul manalarını ihtiva ediyor. Bu bağlamda dergimizde; gençliğin edebiyata ne derece ihtiyacı var? Kur’an ve felsefe nazarında edebiyatın nasıl bir yeri vardır? Yazarlık ve okurluk kavramlarının manaları nelerdir? Ne tür, nasıl kitaplar okunmalı? Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir? Bunlar ve daha birçok sorunun cevabı bu sayımızda!

Kapak dosyası kapsamında yazarlarımız ve yazı başlıklarımız ise şöyle:

- Prof. Dr. Mahmet Kaplan, “Edebiyat ihtiyacı” başlıklı,

- Sena Doğruer, “Edebiyat bize yardım edebilir” başlıklı,

- Abdil Yıldırım, “Yazarlık nazarla başlar” başlıklı,

- Saliha Ferşadoğlu İlhan, “Okurun niyeti” başlıklı, 

- Mehmet Arif, “Kur’an ve felsefe nazarında edebiyat” başlıklı,

- Ali Hakkoymaz ise “Edebiyat ülkesi” başlıklı yazısı ile okuyucu ile buluşuyor. 

Her ay olduğu gibi bu ay da İbrahim Özdabak kapak dosyamız için çizdiği karikatür ile yer alırken, Risale-i Nur Külliyatı’ından derlenen Nurlu Yorum sayfamızda ise “Edebiyat-ı ecnebiye, Kur’an’ın belagati karşısında aciz kalmıştır” başlıklı Risale-i Nur metni dergimizde yerini alıyor. Aynı zamanda röportaj sayfamızda da gençlerle edebiyat hakkında sohbet ediyor ve onlara “Edebiyat sizin için ne ifade ediyor?” diye soruyoruz. 

Daha başka ne var?

Haber Yorum’da İbrahim Yasir Teğiş ve Ekrem Donbaloğlu, gündemden özel haberleri sizler için derledi. Amerikan Tavukları’nda Said Balpetek, “GPS’in icadı ve tarihsel gelişimi” başlıklı çalışmasıyla bizleri bilgilendiriyor. Kısa Yorum sayfamızda bu ay da sizlerden gelen kısa yazıları yayınlamaya devam ediyoruz. Anlamlı Yorum’da Mim Sedef, “Soğuk mu üşütür, sevgisizlik mi?” başlıklı yazısıyla bizlere anlam yoğunluğu yüksek bir bakış açısı sunarken Şiir sayfamızda İbrahim Yasir Teğiş, “Ağlamak” isimli şiiriyle bazı duygularımıza tercüman oluyor. 

Edebî Yorum’da Hatica Solak, “Siyahım” başlıklı şiiriyle, Feyalilacep’te Şulenur Yaşar “Şehirden indim köye”başlıklı tefekkürî yazısıyla yer alıyor. M. Said Zeki ikinci Şiir sayfamızda “Simetri şiiri/ Şiiri simetri” çalışması ile okuyucuyla buluşuyor. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Süeda Yaşar, “Peygamberliğin ispatı” isimli kitabın tanıtımını yaparken Foto Yorum’da ise Erhan Akkaya’nın editörlüğünde sizden gelen fotoğrafları yayınlamaya devam ediyoruz.

Keyifli okumalar

Bâb-ı Edebiyat sayfamızda Armağan Bahtiyar, “Bir öğrencinin edebiyat öğretmenine mektubu” isimli çalışmasıyla; Farklı Yorum’da Yusuf İde, “Allah beni dinliyor” başlıklı yazısıyla; Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, “Dağlar ve bulutlar” isimli yazısıyla; Seans Arası’nda Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin “Nefsini sevmek” başlıklı yazısıyla; Zihnin Çarkları’nda ise Caner Kut, “Algı” başlıklı yazısıyla dergideki yerini alarak sizlerle buluşuyor. 

İstifadeli ve keyifli okumalar…

Hazırlayan: Fethiye Akay

Okunma Sayısı: 252
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