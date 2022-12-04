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4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Genç Yorum Dergisi’nin Aralık 2022 sayısı çıktı: ‘Acı’lar da bir imtihan

04 Aralık 2022, Pazar 01:40
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, bu ay “Bir varoluş krizi: Acı” başlığıyla okuyucusuyla buluştu. hastalıklardan kaynaklanan maddî-manevî acıların hikmetleri, nimetlerin yanında acı veren durumların da birer imtihan olduğu, çekilen sıkıntıların ve acıların insanı olgunlaştırdığı gerçeği işleniyor.

HABER: Fethiye Akay

İnsanı en çok üzen, insan ruhuna sıkıntı veren hallerin başında acı çekmek geliyor. Acılı bir süreçten geçerek geldiğimiz şu varlık âleminde acıdan kaçmak mümkün değil kıymetli Genç Yorum okuyucuları. İşte bizler de gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum olarak bu ay gündemimize “Bir varoluş krizi: Acı” başlığıyla “acı” konusunu aldık. 

Acının da insana ait, fıtrî bir duygu olduğu, insanın bu dünyadaki muhabbet ettiği şeylerin fanîliğine karşı “Ya Bâkî Entel Bâkî” hakikatiyle teselli olunacağı, modern ağrı kesiciler, hastalıklardan kaynaklanan maddî-manevî acıların hikmetleri, nimetlerin yanında acı veren durumların da birer imtihan olduğu, çekilen sıkıntıların ve acıların insanı olgunlaştırdığı gerçeği ve daha birçok noktaya temas ettiğimiz Aralık 2022 sayımızda kapak yazıları ve başlıkları şu şekilde; 

Klinik Psikolog Nil Oran “Varoluşsal bir kriz: Acı çekme” başlıklı, 

Abdulkadir Sinoğlu “Kalp ızdırabına nurani reçete” başlıklı, 

M. Fahri Utkan “Acı çekmenin felsefesi” başlıklı, 

Cenk Çalık “Manevi buhranlarımız” başlıklı, 

Süleyman Kösmene “Acı: Çok bilinmeyenli bir imtihan sorusu” başlıklı,

Nesibe Ersoylu Usluer “Acının aynadaki görünmeyen yüzü” başlıklı, 

Mim Sedef “Ruhun fiyakası” başlıklı yazılarıyla okuyucusuyla buluşuyor. 

ÇEŞİTLİ KONULAR VAR

Her ay olduğu gibi bu ay da; Haber Yorum’da Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş, gündemden önemli haberlerin derlemesiyle; Amerikan Tavukları’nda Said Balpetek, The line (Çizgi) başlıklı yazısıyla; İbrahim Özdabak, kapak dosyamız için çizmiş olduğu karikatürüyle yer alıyor.

Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlediğimiz Nurlu Yorum sayfamızda ise “Hadsiz emellerin, elemlerin varsa; merak etme, nihayetsiz bir rahmet seni bekliyor” başlıklı Risale-i Nur metni de dergideki yerini alıyor.

Sizden gelen fotoğraflar

Bütün bunların yanında; genç kalemlere yer verdiğimiz Kısa Yorum sayfamızda Nursena Selçuk, “Ameller ile baş başa kalmak” başlıklı yazıyla;

Farklı Yorum’da Bilal Bozkurt, “Gençlere rol model olmak” başlıklı yazıyla;

Anlamlı Yorum’da M. Said Zeki, “Zamanı göstermeyi unutan saatler” başlıklı çalışmayla;

Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, “Evlilik dedikleri” başlıklı yazıyla;

Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ebrar Dua Öztürk, Fatih Duman’ın “Ahi” isimli kitabının tanıtımıyla;

Edebi Yorum’da Erkam Yıldırım, “Kervan geçiyor sen kalma geri” başlıklı yazıyla;

Şiir sayfamızda Muhammed Baran Aslan, “Sen de dönersin belki bir gün yüzünü” başlıklı şiirle;

Keyfince Lügat’ta Ali Hakkoymaz “Yolcu” başlıklı çalışmayla;

Seans Arası’nda Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “Değerler çerçevesinde yaşamak” başlıklı yazıyla;

Zihnin Çarkları’ında Caner Kut, “Kuvvet” başlıklı çalışmayla dergideki yerini alırken Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum sayfamızda sizden gelen fotoğraflar da bu ay yine kıymetli okuyucularımızla buluşuyor. İstifadeli ve keyifli okumalar…

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