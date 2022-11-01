Gençler burs ve psikolojik destek istiyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’nin yaptığı araştırmaya göre, gençlerin en çok istediği şey “Burs ve psikolojik destek” oldu.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 59,3’ü en öncelikli ihtiyaçlarının burs desteği olduğunu söylerken, yüzde 54,2’si psikolojik desteğe, 32,4’ü bilgisayara, 31,5’i kitaba, 26,9’u mentorluğa ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Araştırmaya dair diğer sonuçların bir kısmı şu şekilde: Geçen yıl gençlerin sadece 5’te 1’i beslenme için 40 TL’den fazla harcarken bu yıl bu oran 5’te 3’e çıkmış. - Yüzde 48,9’u ekonomik sebeplerden ötürü tedavisini ertelemiş. - Yüzde 66’sı mobil internete ve sadece yüzde 64,5’i bilgisayara sahip. - Yüzde 71,3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmiyor. - Yüzde 81,6’sı imkanı olsa yurtdışında yaşamak istediğini söylüyor.- 5’te 1’i barındıkları evdeki ve yurttaki şartları insani bulmuyor. - Sadece yüzde 30,6’sı yaşadığı çevreyi güvenli buluyor. 3’te 1’i barındığı yurttaki evleri yeterli buluyor.” İstanbul - Anka

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