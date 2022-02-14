Gençler depresyonda

Yapılan bir araştırma Türkiye’de yaşayan gençler diğer ülkedeki gençlere göre derin bir depresyon yaşadığı ortaya çıktı.

26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada koronavirüsün gençlere etkisini araştıran bilim insanları, Türkiye’de gençliğin yaşadığı ağır depresyonu tesbit etti. Türkiye’de, öğrenciler zaten mevcut siyasî istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik şartlarla karşı karşıya kaldığını belirten araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, “Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda malî yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa’daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” vurgusu yaptı. Araştırmada ilk sıraya oturan Türkiye’nin ardından gençleri en çok depresyon belirtisi gösteren ülke Güney Afrika oldu.

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada pandemi sonrası gençlerin ruhî durumlarındaki değişim ortaya konuldu. 26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada en ağır depresyon belirtileri Türkiyeli gençlerde belirlendi.

BELİRSİZLİĞİN DEPRESYONA ETKİSİ

Araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, yazdığı tezde, “Örneğin, depresif belirtilerin en yüksek seviyelerini bulduğumuz Türkiye’de, öğrenciler zaten mevcut siyasî istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda malî yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa’daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” ifadelerini kullandı. Sözcü’de yer alan haberde Velde, Türkiye’de üniversitelerin pandemide ne zaman kapanacağına dair belirsizliklerin de yaşanan depresyon üzerinde etkili olmuş olabileceğini vurguladı. Öte yandan, İskandinav ülkelerindeki (İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya) ve Fransa’daki öğrenciler, en düşük ortalama depresif semptom düzeyleri gösterdi. Yapılan araştırma ile özellikle öğrencilerde finansal stres ile depresyon semptomlarının bağlantılı olduğu ortaya konuluyor. Çalışmada finansal stresin yanı sıra, pandemi kaynaklı izolasyonun, koronavirüs sebebiyle geleceğe dair bilinmezlikteki artışın da gençlerdeki depresyonda etkili olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi