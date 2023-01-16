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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Gençler sabah namazında buluştu

16 Ocak 2023, Pazartesi 17:02
Şanlıurfa, Pazar Sohbet Gurubu gençleri pazar günü sabah namazında Balıklıgöl Halilurrahman Camisinde buluştu.

Namazdan sonra camide tesbihat yapıldı ve Risale-i Nur dersi okundu. Cami çıkışında Bediuzzaman’ın Dergah’ta ilk defnedildiği yerde ve camii haziresinde bulunan kabirlere fatihalar okundu, dualar edildi. Gençlerle, Urfa sabanlarının geleneksel kahvaltısı şişciğer yenildi. Kahvaltıda oluşan uhuvvet ortamında gençler birbiriyle tanışma fırsatı buldu. Her pazar yapılan programlar hakkında herkes söz alıp kendilerine kattıkları faydaları anlattı. Gençler arasında, yaklaşan yarıyıl tatilinde yapılacak okuma programı heyacanı başladı. Program, yapılan dualarla sona erdilandı. Gençler bu tür sosyal etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade ederek programa destek olan Bediüzzaman Vakfı gönüllülerine teşekkür ettiler.

Şanlıurfa - Yeni Asya

 

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