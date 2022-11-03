Gençler şevk verdi

“Güney Marmara Bölgesi Gençlik Kültür Programı” programında biraraya gelen gençler, Risale-i Nurları müzkaere ederken farklı etkinlikler de gerçekleştirdiler. Program muhabbet dolu geçerken katılanlara da şevk depoladı.

SİNAN ÖZDEN - BURSA

Gençlerin yoğun katılımıyla geçen cumartesi günü gerçekleştirilen, Bursa Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği program şevke medar oldu. Moderatörlüğünü Sinan Özden’in üstlendiği, “Güney Marmara Bölgesi Gençlik Kültür Programı” etkinliği kapsamında “Meşveret”, “Risale-i Nurların Önemi ve Okunması”, “Talebe Hizmetleri” ve “Dershane Hayatı” başlıkları altında 4 farklı konu müzakere edildi. Programa Bursa’nın İznik ve Mustafakemalpaşa ilçesinden, Balıkesir, Eskişehir, Yalova illerinden Yeni Asya okucuları ve üniversiteli gençler katılım sağlayarak uhuvvet ve muhabbet dolu anlar yaşadı.

Programda, ilk olarak, Ramazan Oruç “Meşveret” konusunu ele alarak gençlerin fikirlerine de sunarak ilk oturumu gerçekleştirdi. Bu bölümde, “Meşveret; tek aklın sönüklüğü yerine ortak aklın zenginliğini esas alarak hareket etmektir. Meşveret; şahs-ı manevînin teşekkül etmesine vesile olan manevi bir harekettir. Meşveret neticesinde alınan kararların isabetli olması durumunda iki sevab, isabetli olmaması durumunda ise bir sevab olur. Her iki durumda da meşveret edildiği için manevi kazanç elde edilir.” ifadeleri kullanıldı.

RİSALE-İ NURLAR BU ASRIN PUSULASI

Programın 2.oturumunda ise gazetemiz yazarı Rıfat Okyay, “Risale-i Nurların Önemi ve Okunması” konusunun ihlas, mahiyet, tatbikat ve okunması noktasındaki prensipleri nazarlara vererek konuya giriş yaptı. Diğer yandan gençler de, konuya fikri katkı anlamında daha çok iştirak ettiler. 2.oturumda gençler, “Risale-i Nurlar bu asrın pusulasıdır. Bu değerli pusula, bizi Ahirzaman asrındaki tehlikelere karşı bizi doğru yola eriştiren muhkem bir kaynaktır. Risale-i Nurlar, Ahirzamanda insanlara tarihi noktada dini anlatan tarihi bir misyon, hakiki bir tefsir görevini yapmıştır. Risale-i Nurlar; okumak için değil anlamak için sabır ve ihlasla okunmalıdır.” cümleleri ile adeta konuyu özetlediler.

Ebedi kardeşliğin kazanılması

Programın 3.oturumunda, Eskişehir’den Özgür Yavuz, “Talebe Hizmetleri” konusunda talebelere verilecek hizmetteki ölçüyü, okuma programlarını, sosyal faaliyetler ve diğer güzide hakikatleriele aldı. Gençlerden gelen bazı fikirler ise şöyle; “Her yaş grubuna uygun olarak yapılacak derslerde somut materyaller kullanılarak meseleler akla yakınlaştırılabilir. Lise ve üniversiteli gençlerde interaktif derslerin yapılması, dinleyicilerin aktif olarak derse katılması dersin istifadesini artırır. Ebedi kardeşliğin kazanılması, maslahat dolu okuma programlarında sağlanır. Bu programlar bir nevi tecdit hareketidir.” Programın son oturumunu ise Bursa’nın İznik ilçesinden Mehmet Özdemir, “Dersane Hayatı” konusunda ideal bir dersanenin nasıl olması gerektiği, dersanede nelere dikkat edilmesi gerektiği, dersanede kalmanın önemi, dersanenim bizim sosyal hayatımıza kattığı kazanımlar gibi yönlerini ele alarak güzel izahlarda bulundu. Yine gençlerin katkıları arasında, “Dershaneler; hür ortamlar olmalı, gençler fikirlerini rahatça paylaşabilmeli ve kendini güvende hissetmelidirler. Dershaneler; iman hakikatlerin okunduğu ve manevi derslerin yapıldığı manevi mescitlerdir. Dersanede kalmak, talebenin kendi şahsiyet haritasının temellendirilmesinde ve güçlendirilmesinde çok mühim bir geçiş salonunudur.” cümleleri yer aldı. Yapılan gençlik kültür programına katılan herkes memnun etti. Gerek Bursa’dan gerekse farklı il ve ilçelerden katılanlara da ayrıca teşekkür edildi.