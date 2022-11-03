"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Gençler şevk verdi

03 Kasım 2022, Perşembe
“Güney Marmara Bölgesi Gençlik Kültür Programı” programında biraraya gelen gençler, Risale-i Nurları müzkaere ederken farklı etkinlikler de gerçekleştirdiler. Program muhabbet dolu geçerken katılanlara da şevk depoladı.

SİNAN ÖZDEN - BURSA

Gençlerin yoğun katılımıyla geçen cumartesi günü gerçekleştirilen, Bursa Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği program şevke medar oldu. Moderatörlüğünü Sinan Özden’in üstlendiği, “Güney Marmara Bölgesi Gençlik Kültür Programı” etkinliği kapsamında “Meşveret”, “Risale-i Nurların Önemi ve Okunması”, “Talebe Hizmetleri” ve “Dershane Hayatı” başlıkları altında 4 farklı konu müzakere edildi. Programa Bursa’nın İznik ve Mustafakemalpaşa ilçesinden, Balıkesir, Eskişehir, Yalova illerinden Yeni Asya okucuları ve üniversiteli gençler katılım sağlayarak uhuvvet ve muhabbet dolu anlar yaşadı. 

Programda, ilk olarak, Ramazan Oruç “Meşveret” konusunu ele alarak gençlerin fikirlerine de sunarak ilk oturumu gerçekleştirdi. Bu bölümde, “Meşveret; tek aklın sönüklüğü yerine ortak aklın zenginliğini esas alarak hareket etmektir. Meşveret; şahs-ı manevînin teşekkül etmesine vesile olan manevi bir harekettir. Meşveret neticesinde alınan kararların isabetli olması durumunda iki sevab, isabetli olmaması durumunda ise bir sevab olur. Her iki durumda da meşveret edildiği için manevi kazanç elde edilir.” ifadeleri kullanıldı.

RİSALE-İ NURLAR BU ASRIN PUSULASI

Programın 2.oturumunda ise gazetemiz yazarı Rıfat Okyay, “Risale-i Nurların Önemi ve Okunması” konusunun ihlas, mahiyet, tatbikat ve okunması noktasındaki prensipleri nazarlara vererek konuya giriş yaptı. Diğer yandan gençler de, konuya fikri katkı anlamında daha çok iştirak ettiler. 2.oturumda gençler, “Risale-i Nurlar bu asrın pusulasıdır. Bu değerli pusula, bizi Ahirzaman asrındaki tehlikelere karşı bizi doğru yola eriştiren muhkem bir kaynaktır. Risale-i Nurlar, Ahirzamanda insanlara tarihi noktada dini anlatan tarihi bir misyon, hakiki bir tefsir görevini yapmıştır. Risale-i Nurlar; okumak için değil anlamak için sabır ve ihlasla okunmalıdır.” cümleleri ile adeta konuyu özetlediler.

Ebedi kardeşliğin kazanılması

Programın 3.oturumunda, Eskişehir’den Özgür Yavuz, “Talebe Hizmetleri” konusunda talebelere verilecek hizmetteki ölçüyü, okuma programlarını, sosyal faaliyetler ve diğer güzide hakikatleriele aldı. Gençlerden gelen bazı fikirler ise şöyle; “Her yaş grubuna uygun olarak yapılacak derslerde somut materyaller kullanılarak meseleler akla yakınlaştırılabilir. Lise ve üniversiteli gençlerde interaktif derslerin yapılması, dinleyicilerin aktif olarak derse katılması dersin istifadesini artırır. Ebedi kardeşliğin kazanılması, maslahat dolu okuma programlarında sağlanır. Bu programlar bir nevi tecdit hareketidir.” Programın son oturumunu ise Bursa’nın İznik ilçesinden Mehmet Özdemir, “Dersane Hayatı” konusunda ideal bir dersanenin nasıl olması gerektiği, dersanede nelere dikkat edilmesi gerektiği, dersanede kalmanın önemi, dersanenim bizim sosyal hayatımıza kattığı kazanımlar gibi yönlerini ele alarak güzel izahlarda bulundu. Yine gençlerin katkıları arasında, “Dershaneler; hür ortamlar olmalı, gençler fikirlerini rahatça paylaşabilmeli ve kendini güvende hissetmelidirler. Dershaneler; iman hakikatlerin okunduğu ve manevi derslerin yapıldığı manevi mescitlerdir. Dersanede kalmak, talebenin kendi şahsiyet haritasının temellendirilmesinde ve güçlendirilmesinde çok mühim bir geçiş salonunudur.” cümleleri yer aldı. Yapılan gençlik kültür programına katılan herkes memnun etti. Gerek Bursa’dan gerekse farklı il ve ilçelerden katılanlara da ayrıca teşekkür edildi.  

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

    'Kuzey Kore, Rusya'ya ''el altından'' mühimmat desteği veriyor'

    'İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Komite kurulmalı'

    Rusya'nın 'kirli bomba' soruşturulsun talebi reddedildi

    Devler Ligi'nde son 16 belli oldu

    Militarizm AKP ile güçlendi

    Neden Millet İttifakı?

    Twitter, "mavi tik"la 38,4 milyon dolar kazanç elde edebilir

    Antalya- Kumluca açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'daki yol kapatma eylemleri devam ediyor

    Mevlüde Genç dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Öğretmenleri itibarsızlaştırmayın

    Giyim sektörü alarm veriyor

    Millet adalet ve özgürlük istiyor

    Demokrat Parti Sözcüsü Çevik: Bunların vizyonu yoksulluğu dayatmaktır

    Filistin’e destek çağrısı

    İsrail yine Netanyahu dedi

    'Tahıl anlaşmasından çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz'

    'Dünya, Fransa’nın Cezayir’deki katliamlarını asla unutmamalı'

    Kuzey Kore 10, Güney Kore de 3 füze fırlattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 yıllık fiyasko
    Süleyman KÖSMENE

    Paramızı nasıl koruyalım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat tekerrür ediyor (1)
    Ahmet BATTAL

    Mahir olmamak her zaman yetmez
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık? - 9
    Kenan Toprakçı

    Adam gibi adam
    Mikail YAPRAK

    Zamanında ve zemininde konuşmak
    Cevher İLHAN

    Kalkınmada “yeni yüzyıl” hikâyesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetin esası; dalkavukluk da, tekebbür de etmemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.