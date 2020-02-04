Gençler tatillerini okumaya verdi

Yarıyıl tatiline giren üniversiteli gençler, okuma programı ile dinlenme imkanı buldu.

Düzce’den Zonguldak Ereğli’ye giden genç hanımlar, istifadeli bir okuma programı geçirdi. Programda Risale-i Nur dersleri, Risale-i Nur okumaları, Esma’ül Hüsna dersleri, güncel konulardan kavram çalışmaları yapıldı. Uhuvvet ile geçen programın sonunda katılımcılara hediyeler verildi. Programa katılan gençler, değerlendirmede bulundu.

Fatmanur Kurt: Programımız istifadeli ve çok uhuvvetli oldu. Düzce ve Ereğli cemaatlerine ve programa katılan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah böyle uhuvvetli programları daim etsin.

Derya Sökmen: Hayatımdaki ilk okuma programıydı. Hayatım boyunca hep Risaleleri ve Üstadımızı merak etmiştim. Rabbim nasip etti ve Düzce’deki ablalar ve arkadaşlarım sayesinde Risaleleri tanıdım. Ereğli kampımız için bize o güzel ortamı sağlayan herkese teşekkür ederim çok istifade ettim selâm ve duâ ile...

Kezban Kurt: Çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Planlayanlardan da hayata geçirenlerden, Ereğli cemaati ve kamp ablamızdan Allah razı olsun çok ilgiliydiler. Çok güzel insanlarla tanıştım. İyi ki dediğim programlardan biri oldu.

“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek”

Beyza Nur Altınbaş: “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde gençlik dahi ölüme ve ihtiyarlığa değişecek” Ve biz de Düzce talebeleri olarak akıbetimizi hatırlayarak dönem sonu okuma programımızı Zonguldak Ereğli’de gerçekleştirdik. Dönem sonunda imtihanlarımızı verip asıl imtihanımız olan ahiret hayatını kazanma dâvâsı için bir arada uhuvvetli ve bol istifadeli bir program oldu. Katılan bütün kardeşlerime ve hizmetlerinden dolayı Ereğli cemaatine teşekkür ediyorum.

Zeynep Tuba Kılıç: Kampımız bol istifadeli ve bol uhuvvetli bir kamp oldu. Yeni ve güzel kardeşlikler kurduk. Düzenleyen, katılan ve bizi ağırlayan herkesten Allah razı olsun. Katıldığım için çok mutlu oldum. Rabbim daha nice böyle istifadeli ve uhuvvetli kamplar nasip etsin inşallah.

Şeymanur Orhan: Düzce’deki ablalarla kardeşlerle ilk kampımızdı. Bolca düşündük, konuştuk hakikatleri. Çok istifade ettik. Yeni kardeşlikler kurduk. Düzenleyen ablalarımızdan ve orada bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun.

Gülsena Yıldırım: İstifade ettiğim uhuvvetli güzel bir kamptı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.