Gençler yurt dışına gidiyor

TÜİK’e göre yurt dışına göçler yüzde 53 arttı. En fazla göç edenler ise 25-29 yaş grubunda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Veriler, Türkiye’den göç, Türkiye’ye göç sayılarında büyük değişim olduğunu ortaya koydu: Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,2’sini erkekler, yüzde 44,8’ini kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377’sini Türkiye vatandaşları, 423 bin 202’sini yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye’ye göçler azaldı

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2’sini erkekler, yüzde 45,8’ini kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677’sini Türkiye vatandaşları, 214 bin 779’unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye’ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde; en fazla göç edenlerin yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi. 2023 yılında yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. Yurt dışına en fazla göç veren il de yüzde 36,4 ile yine İstanbul.

Haber Merkezi