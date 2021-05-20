Gençler yurtdışına göçüyor

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre; göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu, dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı.

Gençler işsiz ve ümitsiz

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre; göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu, dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla madde kullanımı bağlantılı 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülke konumuna girdi. Raporda; “2002-2019 yılları arasında 15-29 yaş grubunda 19 bin 277 genç intihar etti” bilgisine yer verildi. Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatında yer alan her beş gençten birinin sigortasız çalıştırıldığı kaydedilen raporda, 2014-2020 yılları arasında 15-27 yaş arasında 2 bin 242 genç iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği ifade edildi.

İş bulma ümidi azalıyor

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, genç işsizliği VOA Türkçe’ye şu sözlerle değerlendirdi: “Buhranın süresi uzadıkça insanların iş bulma ümidi gittikçe azalıyor. Birçok iş başvurusundan sonuç alamayanlar sonunda iş aramaktan vazgeçtikleri için bu piyasada işgücü dışında olarak görülüyorlar. İkinci olarak, pandemi şartlarından ötürü dışarıda iş aramak oldukça zordu. İş görüşmelerinin birçoğu yapılamadı. Her iş kolu online iş görüşmesi yapmaya müsait değil. Dolayısıyla iş olsa çalışacak hazır, fakat iş arayamayan ciddi bir nüfus da var. Bunlardan ötürü Türkiye’deki hem istihdam oranı hem işgücüne katılım gençlerde 2020 yılında oldukça düştü. Türkiye’nin kanayan yarasıysa ne eğitimde ne istihdamda hatta ne de stajda olanlar. Bu süre uzadığı zaman, kadınlarda da evlilik araya girdiği zaman kalıcı bir hal alıyor. Türkiye ekonomisindeki dinamik dediğimiz nüfus aslında atıl hale düşmüş oluyor.”

Tercihim kesinlikle yurtdışı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Utlu, “Maalesef mezun olduğumda iş bulacağımı düşünemiyorum. Şu an staj bile bulmakta çok zorlanıyoruz. Onun için ben dahil bütün arkadaşlarımda çok büyük bir gelecek kaygısı var. Üniversite sınavında ilk 50 bine girmeme rağmen Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğini yazdım. Maalesef inşaat sektörü bitti. Yani bir mühendis olarak bile iş bulabileceğimi düşünmüyorum” dedi. Öğrenci değişim programı Erasmus ile bir yıl Portekiz’de okuduğunu söyleyen Utlu, “Yurtdışına gitmeden önce, kesinlikle ülkeme dönüp vatanıma hizmet etmeyi düşünüyordum. Fakat şu anki koşullarda, ülkemin öğrencilere değer vermemesi, onlara imkan tanımaması nedeniyle üzülerek, tercihim kesinlikle yurtdışı” ifadesini kullandı.