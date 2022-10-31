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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gençlere “popüler kültür” tuzağı kuruluyor

31 Ekim 2022, Pazartesi
İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından organize edilen panelde, gençlere kurulan tuzaklara dikkat çekilerek aileler ikâz edildi.

ZEHRANUR YILDIZ - İZMİR

Geleneksel Ege Bölgesi Buluşmalarında bu ayki ev sahibi İzmir oldu. İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından organize edilen Popüler Kültürün Etkilerine Kur’anî Reçeteler Paneli 22 Ekim Cumartesi günü İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Programa İzmir Merkez ilçeleri; Tire, Ödemiş, Torbalı, Menemen, Manisa, Turgutlu, Salihli, Aydın ve Çanakkale Yeni Asya Hanım Okuyucularından iştirak eden kardeş ve ablalarımızla güzel bir uhuvvet atmosferi yaşandı. Nurseza Sağır’ın sunuculuğunu yaptığı program Şükran Mermer’in Kur’an tilaveti ile başladı. Panel Yöneticisi Nurefşan Şimşek, panel boyunca hangi konulara değinileceği ve bu konunun seçilme amacını şu şekilde açıkladı: “Popüler kültür nedir ve yayılma hızını çoğaltan sebepler ve sonuçları nelerdir? Çocuklara, gençlere ve ebeveynlere olumsuz etkileri nasıl engellenebilir? Maksadımız toplumdaki yozlaşmadan, zamanın kötülüğünden her şeyin fenaya gittiğinden bahsedip kuvve-i maneviyeleri kırmak değil. Kur’anî çözümlerini konuşalım ve zamanı ve toplumu tahlil edip hayıflanmadan hedeflerimizi, vazifelerimizi tekrar hatırlayayım istedik.”


İzmir’deki programa eğitimci Nurbanu Şen (soldan 1.),  Psk. Fatma Zehra Yavaş (soldan 2.), sunucu Nurseza Sağır (soldan 3.) ve Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin katıldı. (sağdan 1.) Fotoğraf: YENİ ASYA

Risale-i Nur’dan çözüm önerileri

Panelist Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, çocuklar üzerine oynanan oyunlar ve Risale-i Nur’dan çözüm önerilerini şu şekilde inceledi: Çocuklara hazırlanan tuzaklar nelerdir? Tuzakların farkında olabilmek çözüm yollarını daha rahat bulabilmeyi getirir. Ailede aidiyet ihtiyacını karşılamak. Çocuklara aidiyet verilmediğinde dışarısı kucak açıyor. Bediüzzamanın aile yapısının incelenmesi. Sosyal medya okur yazarlığı başlıkları altında konuşmasını gerçekleştirdi. Gençliğin vartaları ve Risale-i Nur’dan Çözüm Önerilerini ise Panelist Psk. Fatma Zehra Yavaş şu başlıklar altında ele aldı: “Gençlere kurulan tuzaklar nelerdir? Ahirzaman gençlerinin en büyük problemleri nedir? Gençlik döneminin hususiyetleri nelerdir? Bediüzzaman Hazretlerinin gençlerle iletişimi nasıl olmuş? Risale-i Nur bize nasıl bir çözüm yolu çizmiş” 

Sünnet-i Seniyye düsturları pusula vazifesi görüyor

Hanımları ifsad eden faktörler ve Risale-i Nur’dan Çözüm önerilerini Panelist Eğitimci Nurbanu Şen ise şu şekilde ele aldı: “Mimsiz medeniyet İslamiyete yapmış olduğu ihanet nedir? Hürriyetçilerin dinde, Milli seciye ve sosyal hayatta bir derece laubalilik göstermesinin faturaları nelerdir? Suallerine dikkat çekti. Bu asırda beşer yolculuğunun bir bataklığa girmiş olması ve hanımlar için meşru dairenin dışında elemler ve zahmetler bulunduğunu ifade etti. Mezra hükmünde olan fıtratlar hüdadan mı yoksa hevadan mı beslenmeli ve insan gaye-i maksadını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Sünnet-i Seniyye düsturlarının zulümatlı yollarda pusula vazifesi görüyor olması ve şahs-ı maneviye mensubiyetle imandan feyiz ve destek alıyor olmamızda konunun en etkileyici kısımları oldu.

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