Gençleri ‘sanal büyü’den korumak gerek

Fedakâr İzmit Risale-i Nur talebesi ağabeylerin teşvikiyle gençlere özel bir program düzenlendi. Niyetimiz; efsunlanmış gençleri sanal büyüden çıkarıp, iman ve Kur’an hakikatlerine ayna olmaktı.

KOCAELİ - ERKAN TÜRK

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Trafikte bir kedi veya köpek ezildiğini görünce içim cız ediyor. Yaralı bir kuş gördüğümde moralim bozuluyor. Bir kaza haberi duyunca keyfim kaçıyor. Akrabayı taallukattan birisi hastalanınca veya kaza yaptığında gönlü sıkılıyor. Benzer durumlar canavarlaşmamış az çok her insanda vardır. Çünkü robot değiliz. İnsaniyet gereği. Hislerimiz, duygularımız ve latifelerimiz var.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Zübeyir ağabey 1948 yılında Afyon mahkemesindeki müdafasında diyor ki: “Teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması lâzım gelir.” (Şuâlar, 14. Şuâ, Zübeyir Gündüzalp’in Afyon Mahkemesi Müdafaası’ndan.)

Benim yaşadığım durumda, belki kedi – köpek yaralanıyor. Kuş sakat kalıyor. Yakın dostlarım, akrabalarım ölüyor. Sonuçta onların 10-15 veya 70-80 yıllık fani ve geçici dünya hayatı etkileniyor. Oysaki Üstadın ‘kainata değişmem’ dediği talebesi Zübeyir Güzdüzalp’in ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında hissettiklerinin sonucunda o gencin ebedi ahiret hayatı etkileniyor. Belki de ebedi olarak cehennemde kalmasını netice veriyor. Bundan ötürü tahkiki imandan aldığımız hisseye göre; olaylar karşısında hissettiklerimiz bir çekirdekten koskoca bir ağaca kadar mertebeleri ve derecesi var.

Pandemi döneminde sağlık hizmeti hariç her şey sanallaştı, dijitalleşti. Sosyal hayat, sosyal medya gençleri bir mıknatıs gibi kendine çekti ve çekmeye devam ediyor. Onların hislerini ve heveslerini tahrik ederek heyecanlandırıyor. Adeta efsunluyor. Bu öyle bir büyü ki; herkes için geçerli, ailesinin mütedeyyin veya ehli dünya olmasına bakmadan gençleri yakıp kül ediyor. Pandemi bitti. Fakat geriye sosyal medya çirkinliklerini miras olarak bıraktı. Sosyal medyayı elimizden, cebimizden ve dilimizden düşürmez olduk. Anne-babalar lisanı halleri ile “Ya Rab! Bir çare” diye medet istiyorlar. Çünkü terzi söküğünü dikemiyor. Mum dibine ışık veremiyor. Bu durumu fark eden fedakâr İzmit Risale-i Nur talebesi ağabeyler ile meşveret ederek neler yapabiliriz diye dertlendik. Hamdolsun. Meşveretten çok güzel bir program çıktı.

Geçtiğimiz 20-25 Ocak 2023 tarihleri arasında orta öğretim öğrencileri ile birlikte ulular diyarı Bursa’ya gittik. Bir nebze de olsa ehl-i dünyanın büyüsünden çıkmak istedik. Bu meseleyi kendine dert edinen arkadaşlar ile meşveret ettik. Gençlere cazip bir faaliyet olması için günlerce fikir alış-verişi yaptık. ‘Zorlaştırmayın kolaylaştırın’ düsturu gereği cazip bir program hazırladık. İçeriğimiz şu şekilde oldu:

Gözümüzü Bursa Yeni Asya Derneğinde açtık. Otel konforunda hazırlanmış odalara yerleştik. Bursalı fedakâr Nur talebesi ağabeyler misafirperverliği ile gurbeti hissettirmediler. Kur’an dersi ile bismillah dedik. Risale-i Nur dersleri ile kâinatta ki sır perdelerini araladık. Meyve Risalesini müzakere ederken ‘Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem nedir?’ sorularına aklımızı ve kalbimizi tatmin edecek cevaplar bulmaya çalıştık. Bursa mahal ve umumi derse iştirak ederek Risale-i Nur talebeleri ile tanıştık. Bursa gibi bir maneviyat şehrinde olmazsa olmaz ziyaretlerimizi ihmal etmedik. Evladı Resul Emir Sultan hazretlerinin türbesi ile ilk ziyaretimizi yaptık. Akabinde Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Osman Gazi, Orhan Gazi türbe ziyaretleri yaptık. Ramazan Oruç hocamın mihmandarlığında Ulu Camiyi ziyaret ettik. Bize Ulu Camiye mana-ı harfi ile bakmayı öğretti. Ulu mabedin tarihçesinden başlayarak hat sanatının güzelliklerini fark ettirdi. Bursa’nın manevi sultanı Somuncu Babayı tanımamıza ve anlamamıza vesile oldu. Ulu Cami ziyaretinde aç olan kalbimizin, ruhumuzun ve birçok latifelerimizin gıdalandığını ve doyduğunu hissettik. Tarihimizle iftihar ettik. Ecdadımıza Fatihalar gönderdik.

Tofaş Anadolu Arabalar Müzesinde kağnıdan elektrikli son teknoloji hybrid otomobillere kadar pek çok arabaları inceledik. İnsanoğlu olarak ulaşım vasıtalarında nerden nereye geldiğimizi müşahede ederek iftihar ettik. Şükrettik. Kantarın Topuzu sergi müzesinde 3 bin 500 kantar, terazi, ağırlık ve ölçü aletlerini incelerken mahşer meydanındaki mizan ile irtibatlandırarak ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler ise pek çok vecizesini tefekkür ettik.

Meşru daire keyfe kâfidir prensibi ile gün içerisinde eğlenceli aktiviteler ve akıl oyunları ile programı canlı ve zinde tutmaya çalıştık. Teleferik ile seyrüsefere çıktık. Uludağ’ın zirvesinde Genç Said’ler ile buluştuk.

Okuma programına meşveret ile başladık. Meşveret ile bitirdik. Daha güzel program yapmak için katılanlardan geri bildirimleri aldık. Hediyeler ile muhabbetimiz arttırdık. Eve dönüşte annelerimize Bursa hatıraları alarak hayır dualarına talip olduk.

Biz bu programı şahsı manevi olarak gerçekleştirdik. Mustafa Aslan hocamdan saffı evvel ağabeylerin hizmet hatıraları dinledik. Metin Şencan hocamdan Kur’an dersi ve Risale-i Nur dersini aldık. Vahdet Yıldırım ağabey eğlenceli aktiviteler ile programı renklendirdi. Ehl-i hizmet Serkan Karadağ ağabey sıcacık muhabbeti ile gençlerin ruhuna dokunurken, leziz yemekleri ile midemizi şımarttı.

Niyetimiz; efsunlanmış gençleri sanal büyüden çıkarıp, İman-Kur’an hakikatlerine ayna olmaktı. İnşallah perde olmamışızdır.

Bu süreçte bize ev sahipliği yapan Bursa Yeni Asya Derneği gönüllülerine canı gönülden müteşekkiriz.