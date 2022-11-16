Hanımlar İttihad-ı İslam'ı konuştu

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları İttihad-ı İslamı konuştu.

Meryem İlhan, “İttihad-ı İslam nedir? Bediüzzaman bu hususa nasıl yaklaşmıştır? “sorularını ele aldı. İlhan, İttihad-ı İslâm’ın nasıl sağlanacağı sorusuna Bediüzzaman Said Nursi ‘nin Hutbe-i Şamiye adlı eserinden cevaplara yer verdi.

Nuriye Akçınar ise, İttihad-ı İslam’ın topluma bakan yönünü ele alarak, “İttihad-ı İslam, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslam toplumlarının her alana hakim olmasını amaçlayan bir fikirdir” dedi.

Şeyma Özdemir, İttihad-ı İslam’ın şahsa bakan yönü ve hayata geçirilmesi konusunda sunum yaparak, “Bu noktada teker teker hepimizin vazifeleri var. Bu vazifeler gizli ya da karmaşık değil” şeklinde konuştu.

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Ankara Hanım Okuyucuları geçtiğimiz haftasonu İttihad-ı İslam konulu panelini gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Fatma Nur Çömce Akkuş’un yaptığı panel Semra Çelik’in Kur’ân tilavetiyle başladı. Panelin ilk konuşmacısı Meryem İlhan “İttihad-ı İslam nedir? Bediüzzaman bu hususa nasıl yaklaşmıştır? “sorularını ele aldı. İlhan, İttihad-ı İslâm’ın nasıl sağlanacağı sorusuna Bediüzzaman Said Nursi ‘nin Hutbe-i Şamiye adlı eserinden cevaplara yer verdi: “Bediüzzaman’ın Şam’daki hitabında, “Ey bu Cami-i Emeviyedeki kardeşlerim”, “Âlem-i İslâm cami-i kebirindeki ihvanlarım” hitaplarıyla başlayıp, “İttihad-ı İslâm”, “milliyet-i İslâm”, “tevhid-i külup”, “tevhid-i imanî” gibi tabirleri kullanması çok anlamlıdır. Müslümanların birliği ve bütünlüğü için bütün hayatını vakfederken, bu birliğin nasıl gerçekleşeceğini şu veciz hitabıyla bu çağın insanlarına ders veriyor: “Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız! İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı “mü’minler ancak kardeştir” kale-i kudsiyesi içine giriniz; tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz!”

EY ALEM-İ İSLAM UYAN

Panelin ikinci konuşmacısı Nuriye Akçınar, “İttihad-ı İslam’ın topluma bakan yönü, içtimai hayat açısından değerlendirilmesi” konusunu ele aldı. Akçınar, “İttihad-ı İslam, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslam toplumlarının her alana hakim olmasını amaçlayan bir fikirdir. Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulmak amacına yönelik bir çözüm arayışıdır. Ayrıca ilerlemeye engel olmayan ve bütün Müslümanları kardeş olarak algılayan bir din olduğundan hareketle İslam birliğini dile getirmek, konu edinmek, gündemde tutmak elbette çok önemli ve ila-i kelimetullahı, nefsiyle mücadeleyi içeren; küçükten büyüğe herkesi kapsayan bir sorumluktur” dedi. Akçınar şöyle devam etti: “Yine Bediüzzaman’a göre İttihad-ı İslama ulaşabilmek için önce İslam toplumlarında ki her türlü istibdadın (ilmi istibdat dahil) bitmesi ve ikinci meşrutiyet döneminde adı yeniden konulan meşrutiyeti meşrua (şeriata uygun demokrasi) tüm İslam toplumlarına yerleşmesi gerekir. Konuyla alakalı veciz ifadesi yer alır. Zira ‘Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şuradır’ Yine bunun için sadece sistemin ve rejimin demokrasi ya da cumhuriyet olması yetmez. Önemli olan, İslamın tarif ettiği hürriyet anlayışının İslam toplumlarında yerleşik bir kültür ve hayat tarzı olarak tam kabul görmesidir.

Rehberimiz Sünnet-i Seniyye

Panelin son konuşmacısı Şeyma Özdemir İttihad-ı İslam’ın şahsa bakan yönü ve hayata geçirilmesi konusunun sunumunu yaptı. Özdemir, “İslamiyet’e temas eden her mesele de olduğu gibi, ittihad-ı islam meselesinde de durum biraz farklı. Bu noktada teker teker hepimizin vazifeleri var. Bu vazifeler de açık ve net. Gizli ya da karmaşık değil. Üzerimize giymemiz gereken o İslam libası ve o libasın hal ve hareketlerimizdeki tezahürü” dedi. Ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etmemiz gerekiyor. Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır. Bu konuda Sünnet-i Seniyye rehberimizdir. Sünnet-i Seniyyenin meseleleri, hatta küçük âdâbları, gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum.”

Zeynep Toprak - ANKARA