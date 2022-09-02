Herkesi Risale Nurları okumaya davet ediyoruz

Terme’deki programa katılan gençler kısa zamanda Risale-i Nur Külliyatının tamamını okudu. Programı düzenleyenler, “Kimsenin bu hakikatlerden mahrum olmaması adına herkesi okumaya davet diyoruz” diye konuştular.

YASİN ÖZER - TERME - SAMSUN

Pandemi şartları sebebiyle daha önce ara verilen Risale-i Nur Külliyatı Okuma Programının 13.’sü 10-30 Ağustos itibariyle Samsun’un Terme ilçesinde gerçekleştirildi. Günlük 8-10 saati bulan okumaların yapıldığı ve “Okuduğun risale hediye” sloganıyla başlayan programda, memleketin farklı illerinden gelen katılımcılar hedefledikleri sürede külliyatı bitirerek “hediye külliyatlarını” almış oldular. Müzakereli ders, çeşitli sportif faaliyetlerle birlikte ilmi, dini içtimai ve siyasi sohbetlerin yapıldığı programda, 18 gün gibi kısa bir sürede külliyatı bitiren Emre Çağlan kanaatlerini, “İlk başlarda uzun ve yoğun programın beni yoracağını düşünüyordum fakat başladıktan sonra yirmi günlük sürenin nasıl geçtiği anlamadım.” diye dile getirirken diğer bir katılımcı Mevlüt Çalışkan ise “Programın çok güzel geçti, tekrar katılmak isterim” dedi.

VAPUR VE ÇAKIR DA KATILDI

Yapıldığı mekanın çevresinde de ilgi uyandıran programa, Ali Vapur v Şemsettin Çakır’ın yanı sıra Terme Yeni Asya okuyucuları ve çevre sakinlerinden de birçok ziyaret gerçekleştirildi. Program akabindeki değerlendirmenin ardından fikirlerini belirten program tertip heyeti ise, “Pozitivizmin zihinlerde inanç noktasında yaptığı tüm tahribatı durduran ve vücut bulmuş her şeyden Allah’a gitmenin yolunu gösteren, malumatı marifetullaha çeviren bu kıymetli eserleri, kısa sürede bitiren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu programları düzenlemekteki tek gayemiz, kardeşlerimizin ahiretlerini temin edecek hassas ölçüleri temin ederek yaşamaları ve ihtiyacı olanlara ulaştırmalarıdır. Yaptığımız değerlendirmede inşallah bu amaca fazlasıyla ulaştığımızı gördük. Kimsenin bu hakikatlerden mahrum olmaması adına herkesi davet diyoruz” şeklinde konuştu.