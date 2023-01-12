Hizmet dolu bir ay

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Üstad Hazretlerinin “En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır” sözünü gençlere hizmette kendine düstur edinen Ankara Okuyucuları gençlere imanı kazanmak ve kaybetmek davasında reçeteyi sunmak amacıyla 2-3-4 Aralık tarihlerinde liseli gençler için okuma programı organize etti. Cuma akşamı başlayan okuma programında günah psikolojisi, kıyamet alametleri ve kıyamet kopması, miraç ve Kudüs Konuları ele alındı. Pazar günü öğleden sonra Ulus 27 Dershanesi ziyaret edilip oranın manevi havası teneffüs eden liseli gençler daha önce neden gelmedik sorusunu sormaktan kendilerini alamadılar. Atalet zindanlarında düşmemizin nedenleri konulu dersten sonra Hacı Bayram Camii ziyaret edildi. Gezi sonrası okuma programı sonlandırılırken liseli gençler düşüncelerini şu şekilde diler getirdi:

Dilanur Vardar: Öncellikle kısa olmasına rağmen çok istifadeli bir okuma programıydı benim için. Yapılan derslerde genel olarak ihtiyaca yönelikti.

Fatma Zehra: Ablaların ders okuması güzel oldu, istifade ettik.

UHUVVET DOLU HAFTASONU

Her bir yaş grubuna ayrı olarak yoğun programlar gerçekleştiren Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları bir ilki gerçekleştirdi. Ulus 27 dershanesi bu uhuvvet dolu buluşmaya kapılarını açtı. Farklı semtlerde bulunan okuyucular bu program sayesinde biraraya gelme imkanı buldu. Program ikram ve tanışma faslıyla başladı. Ardından İhtiyarlar Risalesi 7. Rica dersi okundu. Hacı Bayram Camiinde kılınan namazın ardından Üstadın 7. ricada Ankara Kalesine bakmasına binaen Ankara kalesi ve civarı gezildi. Programa katılanlar düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Zeynep Karaşoğlu: Özellikle Ankara’daki ilk dershanelerden birinin olduğu yere gitmemiz ve orada ders yapmamız çok güzeldi. Sonrasında namaza Hacı Bayram Veli camiye gitmemiz birlikte gezmemiz bana çok iyi geldi.

Fatma Zehra Özdenkoş: Farklı semtlerden gelenleri tanımak çok güzeldi bence. Bu programı ben çok sevdim, Allah razı olsun.

Şeyda Sultan Zengin: Gençlerimizle ilk buluşmamız oldu. Pandemi döneminde hasretini çektiğimiz ve buluşma hayaliyle yaptığımız plân sonunda can buldu ve Ulus 27 dersanesinde buluştuk.

GÜLÜMSE KULÜBÜ ANKARA GEZİSİNDE

17 Aralık cumartesi günü Gülümse Çocuk Kulübü çocuklar için müze gezisi organize etti. Her dönemi bir faaliyete sonlandıran Gülümse Çocuk Kulübü bu dönem için müze gezisini planladı. Çocuklara yönelik olarak gezilen müzeler dikkat çekti. Gezi ikramla sonlandırılırken gülümseli çocuklar yeni dönemi de heyecanla beklemeye başladı.

ÜNİVERSİTELİLERLE OKUMA PROGRAMI

Yoğun ders döneminden bunalan üniversiteli talebelerle Şereflikoçhisar’da iki günlük bir okuma programı gerçekleştirildi. Bir teneffüs mahiyetinde olan okuma programı bol istifadeli geçti. Şahsi okumanın ağırlıklı olduğu okuma programında imani ve içtimai meselelere yer verildi.