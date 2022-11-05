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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İhtiyar dünyada genç olmak - 2022 Kasım sayımız çıktı!

05 Kasım 2022, Cumartesi 01:27
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum 2022 Kasım sayısında “İhtiyar dünyada genç olmak” başlığıyla okuyucusuyla buluşuyor.

Genç Yorum Dergisini incelemek için tıklayınız

HABER: FETHİYE AKAY

“Ahirzamanda genç olmak” mottosuyla hazırladığımız bu sayıda; “Bir ahirzaman genci hangi vasıflara sahip olmalı? Gençleri tehdit eden ahirzaman tehlikeleri nelerdir ve bu tehlikelerle nasıl baş edilebilir? Genç nesile inanç noktasında nasıl hitap edilmeli? Ahirzaman gençleri kimleri takip ediyor, kimleri örnek alıyor? Dini siyasete alet etmenin gençlerin dine bakış ve yaklaşımına etkileri nelerdir? Bu sorular ve daha birçok soru ve konuyu bu sayıda irdeliyoruz. 

Kapak dosyası bağlamında; 

M. İsmail Tezer “Hazırlan ve ‘bir’ hedefin olsun!” başlıklı,

M. Said Zeki, “Çağını okuyan gençler ve İ’la-i Kelimetullah” başlıklı,

Said Yüksekdağ “Dikkat! Tehlike var!” başlıklı, 

Emine Bakırlıoğlu “Kindar nesil” başlıklı, 

Mustafa Gönüllü “O akıl, akıl olsa gerektir…” başlıklı, 

Hümeyra Titer “ ‘Etkileyici’ insanlar” başlıklı,

Sena Doğruer “Hatırlamak tohumu” başlıklı yazılarıyla dergimizdeki yerini alıyor. 

Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş Haber Yorum sayfamızda gündemden derlenen haberler, kapak dosyası bağlamında Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum sayfamız ve İbrahim Özdabak’ın çizimiyle karikatürümüz her ay olduğu gibi bu ay da okuyucumuzla buluşuyor. 

Aynı zamanda Memduh Özdemir, Şiir sayfamızda “Öğretmenim, öğretmen!” başlıklı şiiriyle; Zehranur Yıldız, Farklı Yorum’da “Gençlik” başlıklı yazısıyla; Feyza Yılmaz, Anlamlı Yorum’da “Yeni nesil temizlik: Bilinçaltı temizliği” başlıklı yazısıyla; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Duanız olmasa…” başlıklı çalışmasıyla; Şulenur Yaşar, Feyalilacep’te “Yaşayalım bu hayatı!” başlıklı tefekkür yazısıyla; Bilge Öğrenir, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “İbnü’l-Cevzi Kitabü’l-Ezkiya” kitabının tanıtımıyla; Prof. Dr. Mahmut Kaplan, Edebi Yorum’da “Aşk ayetlerinin şerhi ya da Usuli’nin bir gazeli” başlıklı yazısıyla takipçilerimizle buluşuyor.

Foto Yorum sayfamızda Erhan Akkaya’nın editörlüğünde sizden gelen fotoğrafları yayımlamaya devam ediyoruz. Yine Kısa Yorum sayfamızda sizden gelen metinlerle sizleri buluşturuyoruz. 

Mim Sedef, Anlamlı Yorum’da “Risale okumadığım gün…” yazısıyla; Nursena Selçuk, Farklı Yorum’da “Hayat: İmtihan ve faaliyet” başlıklı yazısıyla; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügat’ta “Gözyüzü yakınlığı” başlıklı yazısıyla; Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, Seans Arası’nda “İnce duygular” başlıklı çalışmasıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda 2022 Ekim sayımızdaki yazısının devamı olan “Bilim (2)” yazısıyla ve Ezgi Kantar, Öğrenci İşi’nde “Şifalı soğan çorbası” tarifiyle dergideki yerini alıyor.

Keyifli ve istifadeli okumalar…

Okunma Sayısı: 170
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