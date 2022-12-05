İnsanı vicdan kurtarıyor

İstanbul’da 2. Gençlik Seminerinde konuşan Mehlika Gürsoylu, “Gençliğin mahiyeti” başlıklı sunumunda vicdanın Allah’ı tarif eden bir kurtarıcı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay birincisi yapılan Gençlik seminerlerinin ikincisi gerçekleşti. İstanbul Hanım Okuyucuları tarafından organize edilen seminer, “Gençliğin mahiyeti” başlığıyla Mehlika Gürsoylu tarafından yapıldı. Programın sunuculuğunu Zeynep Aksoy Özbey yaptı. Mehlika Gürsoylu konuşmasında; insanı, yaratılış amacını, bu amaca yönelmesini sağlayacak cihazları, bu amaca engel olacak unsurları, gelişim sürecini, yaşadığı evreleri ve bu evrelerden gençliği anlattı. Gürsoylu, Risale-i Nur’un farklı yerlerinden açılımlar yaptı. İnsanın yaratılışı ile ilgili şunları aktardı: “Enva-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak, insanı bütün esmasına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata mâlik bir mu’cize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddî ve manevî rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en a’lâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i safilîne düşer, bir zulm-ü azîmi irtikâb eder.”

Vicdan insanı uyanık tutuyor

Gürsoylu, insanın yaratılış amacına yönelmesini sağlayacak cihazların cesed , kâinat, akıl, vicdan ve ruh olduğunu; bu amaca engel olacak unsurların ise şeytan, nefis ve ümitisizlik olduğunu söyledi. Sonrasında insanın gelişim süreci, yaşadığı evreler ve bu evrelerden gençlik anlatıldı. Vicdanın Allah’ı tanıtan dördüncü bir kurtarıcı olduğundan bahsedidi. Gençlik seminerleri serisi, her ayın son haftasında devam edecek. İstifadeniz bol olsun.

İSTANBUL - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ