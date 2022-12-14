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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Kardeş Şehir'ler buluştu - Üniversiteli gençler yeni kardeşleriyle tanışıp, kaynaştı

14 Aralık 2022, Çarşamba 02:50
Risale-i Nur Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen "İkinci Gençlik Şurası" sonrası oluşturulan 'Kardeş Şehir Projesi' kapsamında 'Birinci Kardeş Şehir Buluşması' Nevşehir'de gerçekleştirildi.

HABER: İbrahim Yasir Teğiş

UMEK, Risale-i Nur Enstitüsü, REM, YUHİB ortak organizasyonuyla Türkiye’nin farklı illerinden 40 civarında üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin katılmasıyla düzenlenen İkinci Gençlik Şurası sonrası oluşturulan ‘Kardeş Şehir Projesi’ kapsamında illerin desteği ile 10-11 Aralık’ta Nevşehir’de birinci Kardeş Şehir buluşması gerçekleştirildi.

Buluşmaya Kayseri, Nevşehir ve Yozgat kardeş şehirleri ile Ankara iştirak etti. Yaklaşık 50 genç hasret giderdi, yeni kardeşleri ile tanışma fırsatı buldu. Nevşehir Yeni Asya Külliyesindeki program yatsı namazının ardından aşir okunarak başladı.

Projeler hakkında bilgi verildi

Ardından Sosyal Komisyon heyetinden İbrahim Yasir Teğiş, Eren Okur ve Hasan Hüseyin Uçar ile Dijital komisyon heyetinden Ekrem Donbaloğlu ve Muhammed Emin Cevheri gençlik şurası ve komisyonlarındaki projeler hakkında katılanlara bilgi verdi.

Programda birinci dersi Yozgat’tan Mustafa İlhan okurken, Risale-i Nurdan şiirler ve bazı ilahiler de okunarak programa renk katıldı.

Hasan Okur’dan hatıralar

Hasan Hüseyin Uçar kısa bir lahika dersi yaptıktan sonra Üstadımızı gören ‘son şahit’lerden Hasan Okur ağabey hizmete dair notlar ve hatıralarını bizlerle paylaştı. Program Pazar günü de devam etti.

Külliyede geceyi geçiren davetliler, Pazar günü Nevşehir’in muhtelif yerlerini birlikte gezerek muhabbet ve uhuvvetlerini pekiştirme fırsatı buldu.Benzer programların tekrarlanması temennisiyle toplantı sona erdi.

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