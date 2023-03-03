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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

“Korkma; fikrini beyan et!” - Genç Yorum’un Şubat 2023 sayısı çıktı

03 Mart 2023, Cuma 01:27
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum bu ay, “Korkma; fikrini beyan et!” kapak başlığıyla fikir hürriyetinin ehemmiyetine değiniyor.

HABER: Fethiye Akay 

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum bu ay fikir hürriyetinin ehemmiyetine değiniyor ve “Korkma; fikrini beyan et!” kapak başlığıyla sizlerle buluşuyor. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğinin akıl ve fikir sahibi olması olduğundan yola çıkarak bu bağlamda bir sayı hazırlandı. Kapak dosyası bağlamında dergide yer alan makale başlıklarımız şöyle;

Bahadır Yılmaz, İslam tarihi üzerinden kısa bir değerlendirme yaptığı “İmanın bir lem’ası: Hürriyet” başlıklı çalışmasıyla, 

Sena Doğruer, “Hürriyetin bir başlangıcı ve sonu var mıdır? Varsa bu sınırlar nasıl çizilmelidir?” sorularına cevap verdiği “Hürriyetin sınırları” başlıklı yazısıyla, M. Said Zeki, “İnsanları anneleri hür doğurmuşken; siz onları ne zamandan beri köleniz sanıyorsunuz!” ana fikrinin yer aldığı “Korkma; fikrini beyan et!” başlıklı yazısıyla, Emine Bakırlıoğlu, düşünce hürriyetinin engellenmemesi gerektiği üzerine “Özgürlüğün ‘istisna’ hali” başlıklı yazısıyla, Mustafa Gönüllü, “Zararlı fikirlerin yayılması ve empoze edilmesi de fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir mi?” sorusunu yanıtlamaya çalıştığı “Hangi fikre özgürlük?” başlıklı çalışmasıyla, Halil Kartal, “Risale-i Nur veçhesinden fikir hürriyetine bir bakış” başlıklı yazısıyla okuyucumuzla buluşuyor. Her ay olduğu gibi bu ay da İbrahim Özdabak kapak dosyamız için çizdiği karikatür ile yer alırken, Risale-i Nur Külliyatı’ından derlenen Nurlu Yorum sayfamızda ise “Cemiyetin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun” başlıklı Risale-i Nur metni dergimizde yerini alıyor.

Daha başka ne var?

Haber Yorum’da Ömer Şenöz, gündemden özel haberleri sizler için derledi. Amerikan Tavukları’nda Said Balpetek, “Japonların kader planı” başlıklı çalışmasıyla bizleri bilgilendiriyor. Kısa Yorum sayfamızda bu ay da sizlerden gelen kısa yazıları yayınlamaya devam ediyoruz. Şiir sayfamızda İbrahim Yasir Teğiş, “İstanbul” başlıklı şiirini sizlerle paylaşıyor. Farklı Yorum’da Mehmet Örs, “Ya kilit taşı düşerse” yazısıyla farklı bir bakış açısı sunarken Foto Yorum’da Erhan Akkaya’nın editörlüğünde okuyuculardan gelen fotoğraflar yayımlamaya devam ediyoruz.

Deprem tweetleri

Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, “Ya hil’at ü yahud kefen” yazısıyla yer alıyor. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ebrar Dua Öztürk, Hayrettin Ekmen’nin yazıp çizdiği Bediüzzaman Said Nursî Çizgi Romanı’nın tanıtımını yapıyor. Seans Arası’nda Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “Deprem sonrası yaşam üçgeni: Bağ kurmak” çalışmasıyla yer alıyor. Tefekküre Seyahat sayfamızda Cenk Çalık, “Mânâ-i Harfî penceresinden çeşmeler”i anlatıyor. Anlamlı Yorum’da Mustafa Eren Bozoklu, “Akıl ihtilal ister, kalp tevekkül” yazısıyla dergideki yerini alırken Keyfince Lügat’ta Ali Hakkoymaz, “Perdeleri aralamak” diyor.

Ehl-i Medya’da, “Allah bizi uyarıyor!” başlığıyla, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depreme dair tweetler sizler için derlendi. Zihnin Çarkları’nda Caner Kut, “Ben” yazısıyla, Öğrenci İşi’nde ise Fatıma Toprak, “19. Mektup tatlısı” tarifiyle dergideki yerini alıyor. 

Okunma Sayısı: 126
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