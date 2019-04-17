Meşrûtiyet anlayışı hâkim olmalı

Konya’da üniversiteli öğrencilerle muhabbet eden Latif Salihoğlu, Bediüzzaman’ın meşrûtiyet anlayışını hayata geçirilmesi gerektiğini ve bunun da demokrasi ile olabileceğini söyledi.

Konya üniversite öğrencilerini ziyaret eden gazetemiz yazarlarından Latif Salihoğlu üniversite gençliğiyle oturup sıcak çay tadında muhabbet etti. Latif Salihoğlu üniversite gençlerinin sorularını cevapladı. Gençlerle muhabbetinde hizmetteki yıllarına değinen Salihoğlu, 1973’te hizmeti tanıdığını ve 40 senedir hizmete devam ettiğini ifade etti. Daha sonra demokrasi ve meşrûtiyete değinen Salihoğlu Bediüzzaman Said Nursî’nin meşrûtiyet ve demokrasi bakışı ile günümüze bakan yönleri üzerinde durdu.

Toplumda demokrasi bilinci oluşmalı

Salihoğlu, “Üstat Bediüzzaman’ın telâkki ettiği ve zamanında sahip çıktığı meşrûtiyeti en has ve en avam tabakasına anlayacakları şekilde anlatmıştır” diyerek Bediüzzaman dışında bunu yapan başka bir âlimin olmadığını aktardı. Bununla birlikte yemin etmeye çıkan mebusların dahi bunu tam anlamıyla bilmediğini, mebusların temsil ettiği bölgelerdeki insanların meşrûtiyeti bir şahıs olarak telâkki ettiklerini söyledi. Salihoğlu, bu durumu “meşrûtiyeti anlayacağımız şekilde anlatılmasını talep ediyorum, tam bilmediğim ve temsil ettiğim topluluğa anlatamayacağım bir şey üzerine yemin edemem” diyen bir mebusun meclis tutanaklarını delil göstererek anlattı.

İslâmiyet ilim ve irşatla yayılabilir

Salihoğlu, gençlerle geçirdiği hoş, samimî sohbetinde günümüzde maddî cihadın kalktığını ve bununla hiçbir şey elde edilemeyeceğini, sadece yıkım ve büyük tahribatlara sebep olduğunu gibi konulara değindi. Manevî cihadın meşrû zemine oturtulması gerektiğini vurgulayan Salihoğlu, ilim ve irşat yoluyla İslâm’ın yayılabileceğini hamasi nutuklarla bir yere varılamayacağını, Üstad Bediüzzaman’ın meşrûtiyet anlayışını hayata geçirilmesi gerektiğini ve bununda demokrasi ile olabileceğini dile getirdi.

Konya - Kamil Tekin