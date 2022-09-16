Nurlu bir yaz geçirdiler

Barla'da okuma programına katılan 7-15 yaş arası çocuklar ve gençler Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını okuyup Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserlerinden istifade ettiler.

2022 yaz dönemindeki bir kaç aylık tatilin toplamda 25 gününü zamanımızın en kuvvetli iman-Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nur okuma faaliyetleri ile geçiren 7-15 yaş kardeşlerimizin her türlü tebrike şayan ilgi ve gayretleri inşallah azim sevap, elmaslar kıymetinde marifet ve uhuvvet, muhabbet ile neticelenmiş olduğunu Allah’ın rahmetinden niyaz ediyoruz.

Hasbihal ile başlayan programımız 25 dakikalı 4 Risale-i Nur dersi aralarda etkinlikler (denge tahtaları, peçete paketleri, kağıt havlu rulo ve kartonları sıcak silikon ile yaptığımız kaleler ve malzemeler ile kendi geliştirdiğimiz “okçu ve kale”-”minyatür süper lig” oyunları; hem ayrıca yapboz, penaltı vb oyunlar) ve ders baklavaları, geziler ile devam etti.

Barla’da Cennet Bahçesinin yanındaki yere serdiğimiz battaniyelere oturup, muhteşem Eğirdir ve dağlar manzarasına mukabil Peygamberimizin (asm) Hayatı Çizgi Roman okumaları; Said Nursi Hz.lerinin evinde neşriyatımızın yine emsalsiz kıymetteki hizmetlerinden Bediüzzaman Çizgi Roman eseri okuması emsalsiz zevkli oldu. Ve katılımcı arkadaşlarımıza Bediüzzaman Çizgi Roman Hediyeleri ile Isparta Yeni Asya okuyucuları olarak çok güzel, nurlu bir yaz geçirdik.

HABER: Kemal Vapur - Isparta

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