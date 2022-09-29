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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Öğrenci artıyor, kalite düşüyor

29 Eylül 2022, Perşembe 18:58
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üniversiteye giriş sınavında baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından yükseköğretim kurumları kontenjanlarının, yüzde 99’u doldu. Toplam üniversite kontenjanları, 1 milyon 22 bin 45.

Veriler üniversite öğrencisi sayısının her geçen yıl arttığını ortaya koysa da uzmanlar bu büyümenin, üniversitelerin kalitesiyle paralel gitmediği düşüncesinde.

Üniversiteler ile ilgili olarak voatürkçe’ye konuşan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye’de yükseköğretim üzerine bağımsız araştırmalar yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (Üni-Ar) kurucularından Prof. Dr. Engin Karadağ, sınavda barajın kaldırılmasıyla üniversiteye giren öğrenci sayısının artmasını da ‘memnuniyet verici bulmadığını’ söylerken, “Bugün herhangi bir öğrenci, hiçbir fizik neti yapmadan sınava girip adını soyadını yazarak Türkiye’deki birkaç fizik bölümüne, temel bilimler alanlarına yerleşebildi. Bu durum, dört yıl sonra aslında sistemi kilitlemeye başlayacak. Biz yarının nitelikli fizik hocalarını, akademisyenlerini nereden yetiştireceğiz? Bu kaynağı farkında olmadan bozuyoruz.” dedi.

Üniversite planlaması, kapsamlı bir ülke planlamasının bir ayağıdır”

YÖK verilerine göre, Türkiye’de 3’ü pasif olmak üzere toplam 208 üniversite var. Bunların 129’u devlet üniversitesi, 75’i vakıf üniversitesi. Ayrıca 4 tane de vakıf meslek yüksek okulu bulunuyor. Ancak uzmanlar, üniversitelerin ve fakültelerin planlı olarak açılmadığı görüşünde. “Her İle Bir Üniversite: Türkiye’de Yüksek Öğretim Sisteminin Çöküşü” kitabının da yazarı olan Prof. Dr. Kaynar, “Bu, bir devlet planlaması işidir. Bu tek başına ‘acaba bizim kaç tane tıp fakültesine ihtiyacımız var, kaç mühendislik fakültesine ihtiyacımız var’ diye hesaplanacak bir şey değil. Sizin üniversitelerde açacağınız inşaat mühendisliği bölümüyle, sizin konut talebiniz ve konut politikanız arasında bir alakanın kurulması gerekiyor. Ya da sizin maden politikanızla, madencilik bölümü arasında bir alaka olması gerekiyor. Üniversite planlaması, kapsamlı bir ülke planlamasının bir ayağıdır. O yüzden şimdi biz sonuçlara bakarak söylüyoruz. Örneğin bu kadar İlahiyat’a ihtiyaç var mı? Evet yok. Peki kaç tanesine var? İşte o, devletin bileceği iş. Ne yazık ki bizde bu yok. Bizde açılan üniversiteler o illerin ticari yaşamlarını hareketlendirmek için açılıyorlar” dedi.

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