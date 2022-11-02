Okuma programına gençlerden yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Risale-i Nur okuma programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği ve Yeni Asya Vakfı tarafından Kahramanmaraş Maksutlu Köyünde düzenlenen programa katılım oldukça yüksekti. Baraj gölü manzaralı yüksek dağlara nazır bağ evindeki program sabah kahvaltısı ile başladı. Bir saatlik şahsi okumanın ardından yapılan müzakereli ders oldukça feyizli geçti.

Üniversiteli ve liseli öğrencilerin de soru cevap şeklinde katılım sağladıkları müzakereli derste insanın yaratılış gayesi, ibadetin önemi, hayatın ancak ve ancak Cenab-ı Hakk’ı tanımakla bir anlam kazanacağı, Allah’ı tanımayan ve itaat etmeyen insanın dünya hayatında rahat ve huzuru yakalayamayacağı üzerinde duruldu. Güncel konulara da temas edilen dersten sonra, meşhur bertiz üzümleri ikramı damakları tatlandırdı.

Gençlerin istifadesi

Şahsi Risale-i Nur okumalarından sonra, araştırmacı yazar Atilla Yılmaz’ın Hutbe-i Şamiye’den okuduğu, İslamların geri kalış sebep ve çarelerinin konu edildiği müzakereli ders, öğrencilerin ve eğitimcilerin fikir teatileriyle günümüz sosyal ve siyasi hayatına katkılar sağlaması açısından önem arz ediyordu. Maksutlu Köyü karşısındaki Engizek sıradağlarının muhteşem görüntüsü eşliğinde gün boyu devam eden programa katılan öğrenciler, bu tür okuma programlarının sıklıkla yapılması gerektiğini ve okumalardan oldukça istifade ettiklerini beyan ettiler. Risale-i Nur Okuma Proğramı ile alakalı olarak, görüşlerine başvurduğumuz Kahramanmaraş Yeni Asya Gazete Temsilciliği ve Yeni Asya Vakfı yetkilileri eğitim öğretim yılının ara döneminde de tekrar Risale-i Nur okuma programları düzenleyeceklerini ifade ettiler.

Kahramanmaraş - Yeni Asya