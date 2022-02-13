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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Okuma programıyla gönüller şenlendi

13 Şubat 2022, Pazar
Pandemiyle birlikte okuma programlarına hasret kalındı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen Risale-i Nur okuma programıyla hanımların gönülleri şenlenmiş oldu.

HABER: Ayşenur Aydoğdu

Geçtiğimiz ay Ödemişli Hanım Nur kahramanları Antalya’dan Tuba Eren’in katılımıyla bir Risale-i Nur okuma programı icra ettiler. Düzenli olarak yapılan okuma programlarına pandemi gerekçesiyle 2 yıldır hasret kalındığından bu program Ödemişli hanımlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu ve şevkli bir cemaatin katılımına mazhar oldu. İzmir merkezden gelen beş talebenin de iştirak etmesiyle hem Ödemiş Medrese-i Nuriye’si hem de hanımların gönülleri şenlenmiş oldu. Sabah, öğle ve akşam mütalâalı ve aktif katılımlı şekilde yapılan derslerden bazıları: Risale-i Nur’un acz, fakr, şefkat ve tefekkür yolu; Gavs-ı Azam ve Nur hizmeti; Uhuvvet Risalesi gibi konuları ihtiva ediyordu. Program içerisinde tarihî Birgi Köyü’ne yapılan geziyle İmam-ı Birgivî Hazretleri’nin türbesi ziyaret edildi. Misafirlere Ödemiş’in yöresel lezzetleri tattırıldı. Okuma programındaki derslerin baklavaları da maddî ve manevî şekilde alınmış oldu.

Latif bir tevafuk

Okuma programını taçlandıran faaliyet ise İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çevre il ve ilçelerdeki hanımların da katılımıyla geniş bir topluluğa ev sahipliği yapan İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi canlı ve heyecanlı görüntülere de sahne oldu. Bir süredir birbirini görmeyen arkadaşlar hasret giderdiler, çocuklar koşturup oyunlar oynadılar ve İzmir merkezli hanımların hazırlığını yaptığı kermesteki leziz yiyeceklerle nimetlendiler. Hanımlar seminere iştirak ederken İzmir talebelerinin hazırlayıp oynadığı tiyatro ve sonrasında yapılan müzikli oyun faaliyetleri ile çocukların da gönlü fethedildi, onlar da helâl dairede eğlenceli anlar yaşadılar. Tuba Eren’in hazırlayıp sunduğu seminerin konusu “Süfyanın Müthiş Tuzakları ve Kurtuluş Reçeteleri” idi. Kıyamet âlâmetlerinden bahsedilen 5. Şuâ Risalesi’nden parçalarla başlayan seminerde Süfyanın mahiyetleri ve icraatlerinden bahsedilerek onun dairesine girmemenin ve onun cemaatine hizmet etmemenin önemi üzerinde duruldu. Seminerden sonra Rümeysa Er ve Ayşe Kırmızıgül’ün Hasan Şen’in “Vur Deccalin Kör Gözüne Beklemek Niye?” şiirini okumasının ardından Ödemişli ilk ve ortaokul talebeleri de şiirlerini sundular. Onların hazırlamış olduğu eser de Hasan Şen’in “Asrın İmamına Uyarız Biz” adlı şiiri olunca lâtif bir tevafuk yaşanmış oldu. Programın ardından dağılan bu nuranî cemaatin Şubat ayı seminerinde büyük bir iştiyakla tekrar İzmir’de toplanmaları bekleniyor.

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