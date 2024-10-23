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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Risale-i Nur vesile oldu, Müslüman oldu

23 Ekim 2024, Çarşamba
BİR REKLAM VESİLESİYLE RİSALE-İ NUR ESERLERİNİ TANIYAN KOLOMBİYALI SANTİAGO, İSLAMI KABUL EDEREK, MÜSLÜMAN OLDU.

Ekvador’da Risale-i Nur dersi

 

Sosyal medyada paylaşılan bir mesaja göre bir reklam vesilesiyle Risale-i Nur’u tanıyan Kolombiyalı Santiago, Müslüman oldu.

Twitter ve Facebook gruplarında paylaşılan mesaj şöyle:

“Selamün aleyküm aziz ağabeyler. Sosyal medyada verilen reklam vesilesiyle tanıştığımız Santiago kardeşi Cuma günü mescide davet ettik. Sonra Risale-i Nur’dan Yirminci Mektub’u okuduk hep beraber. Çok sıcakkanlı ve samimi bu kardeşimiz İslâm’ı kabul etmek istediğini söyledi ve İslâm’la şereflendi. Kendisine elimizdeki küçük Risale-i Nur kitaplarından ve bir tane Diyanet’in bastığı Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Cenab-ı Hakk’a binler şükür olsun. Bu yerli kardeşlerin sayısını artırsın. Bizlere şevk ve sebat versin. Amin. Kolombiya Nur Talebeleri.”

 

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Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

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23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

 

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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Etiketler: ihtida, risale-i nur, doğru islamiyet, tefekkür, bediüzzaman, said nursi, ekvador
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