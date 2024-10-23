Risale-i Nur vesile oldu, Müslüman oldu

BİR REKLAM VESİLESİYLE RİSALE-İ NUR ESERLERİNİ TANIYAN KOLOMBİYALI SANTİAGO, İSLAMI KABUL EDEREK, MÜSLÜMAN OLDU.
Ekvador’da Risale-i Nur dersi
Sosyal medyada paylaşılan bir mesaja göre bir reklam vesilesiyle Risale-i Nur’u tanıyan Kolombiyalı Santiago, Müslüman oldu.
Twitter ve Facebook gruplarında paylaşılan mesaj şöyle:
“Selamün aleyküm aziz ağabeyler. Sosyal medyada verilen reklam vesilesiyle tanıştığımız Santiago kardeşi Cuma günü mescide davet ettik. Sonra Risale-i Nur’dan Yirminci Mektub’u okuduk hep beraber. Çok sıcakkanlı ve samimi bu kardeşimiz İslâm’ı kabul etmek istediğini söyledi ve İslâm’la şereflendi. Kendisine elimizdeki küçük Risale-i Nur kitaplarından ve bir tane Diyanet’in bastığı Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Cenab-ı Hakk’a binler şükür olsun. Bu yerli kardeşlerin sayısını artırsın. Bizlere şevk ve sebat versin. Amin. Kolombiya Nur Talebeleri.”
***
Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:
Eğer biz İslâm ahlâkını fiillerimizle göstersek...
Sevinç göz yaşları içinde Müslüman oldu
Risale-i Nur mükemmel bir eser, Kur’an’la birlikte okunması lâzım
Risale-i Nur derslerine katıldı, Müslüman oldu - Üniversiteli Linh: İslam, beni derinden etkiledi
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
Çin asıllı bir kızın Risale-i Nur'la gelen ihtida hikâyesi: 'Risale-i Nur, modern çağın yaralarına şifa sunuyor'
Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum
İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı
Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu
Risale-i Nur ikna eder
Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu
***
Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:
Çağımızın Kur'an Tefsiri ve Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına harika bir reçete olan Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...
Bu eserleri neşretmek Diyanet'in vazifesidir
Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi
Risale-i Nur ders programında
İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç
Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar
***
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...
Okumak için tıklayınız:
Risale-i Nur ders programında
Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
“Bir tek gayem vardır”
Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine
Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir
Bediüzzaman’ın siyasete ikazları
Siyasette de vazifeli bir şahsiyet
Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları
Bediüzzaman demek
Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur
Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu
***
Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:
Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi
“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”
“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”
Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?
Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır
İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ
Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır
Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum
Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor
Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor
Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş
Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor
Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser
SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”
Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var
İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır
Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli
Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor
***
23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
***
23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.
Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak
Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti
Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı
Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha
***
23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:
YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
***
Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade
Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek
İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi
23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa
Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli
Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor
Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi
Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser
Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”
Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum
Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?
Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var
Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin
***
23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA