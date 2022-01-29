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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale Terapi'ye (Bibliyoterapi) davetlisiniz

29 Ocak 2022, Cumartesi 13:32
AKADEMİSYEN VE EĞİTİMCİ TAMER BUHARALI, YENİ ASYA EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ'NİN ORGANİZE ETTİĞİ ONLİNE PAZAR SEMİNERLERİNİN BU HAFTAKİ MİSAFİRİ OLARAK RİSALE-İ NUR PENCERESİNDEN BİR TERAPİYLE (BİBLİYOTERAPİ) TEFEKKÜR VE ZİHİN DÜNYAMIZA HİTAP EDECEK.

BUHARALI, ''RİSALE TERAPİ (BİBLİYOTERAPİ)'' BAŞLIKLI SEMİNERDE KONUYLA İLGİLİ SORULARI DA CEVAPLANDIRACAK.

Risale TV - Yeni Asya TV - EuronurTV'den yayınlanacak ve Moderatörlüğünü Zübeyir Ünlü'nün yapacağı online seminer 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. (Avrupa Saati: 18:30)

Not: Online gerçekleşecek seminerin linki saat 20.15'te paylaşılacaktır.

İrtibat Numarası ve Soru Hattı: 0505 747 27 40

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Yeni Asya EuronurTV'yi incelemek için tıklayınız 

 

 

 

 

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