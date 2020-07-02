Z kuşağı daha merhametli ve bilinçli

“Z kuşağı”… Bu tanım son günlerde çok fazla dillendiriliyor.

Z kuşağı tarafından örgütlenen “dijital eylemlerin” Türkiye’de de görülmesi ve yapılan bir kamuoyu araştırmasının dikkat çekici sonuçları söz konusu kuşağa dahil gençleri Türkiye’nin de gündemine taşıdı. DW Türkçe’nin haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) önce ertelenmesi, sonra belirlenen tarihe yaklaşık bir ay kala yeniden erkene alınması, sınava girecek olan gençleri kızdırdı. Ve Z Kuşağı tartışmaları da bu noktada devreye girdi. Yine tepki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sınavdan bir gün önce YouTube’daki “Gençlerle Buluşma’’ canlı yayınına da yansıdı. Erdoğan’ın sınavın turizm gerekçesiyle erkene alındığını kesin bir dille reddetmesine karşın, yayına “#OyMoyYok” etiketli yorumlar yağdı. Bu iki tepki eylemi, siyasilerin “taze oy potansiyeli” nedeniyle halihazırda gündemine aldığı “Z kuşağının” bir başka boyutu olan “dijital eylem gücünü” de tartışmaya açtı.

Seçimin kaderini belirleyecekler

Gezici Araştırma Merkezi tarafından 30 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihlerinde Türkiye genelinde 12 ilde yapılan ve Z kuşağını mercek altına alan araştırma, ses getirdi. Zira, araştırma gençlerin dünya görüşleri, dini inançları, işgücünde sahip olacakları pay ve oy eğilimleri açısından çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 2023 seçimlerinde ana aktörün geleceğin seçmenleri, yani Z kuşağı olacağına ve seçimin kaderini belirleyeceklerine dikkat çekiyor. Söz konusu gençlerin 2023 seçimlerinde toplam seçmenin yüzde 12’sini oluşturacağını söyleyen Gezici, bu seçmenin hassasiyet noktalarının başını “adalet ve liyakatin” çektiğini belirtti.

Ebeveynlerinin oy tercihi etkilemiyor

Bu gençleri “daha çevreci, daha merhametli, daha hassas, daha bilinci açık” olarak tanımlayan Gezici, Z kuşağının yüzde 55’inin ebeveynlerinin oy tercihlerini etkileme eğilimlerinin bulunduğunun da altını çizdi. Gezici, gençlerin yüzde 87,5’inin ise anne - babalarının kendi oy tercihlerini etkileyemeyeceğini ifade ettiğini söyledi. Gençlerin sosyal medya tercihlerine de dikkat çeken Gezici, yüzde 76 gibi ezici bir çoğunluğun tercihini Instagram’dan yaptığını, yüzde 28’inin YouTube kullanırken, Twitter kullanma oranının ise yüzde 37’ye düştüğünü belirtti.