İddialar asılsız

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, son günlerde kurumuyla ilgili olarak bazı yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Gazetemizi arayan Çetin, doğruluğu tahkik edilmeden yayın konusu yapılan söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Çetin bu iddiaların bazı şahıslar tarafından maksatlı olarak gündeme getirildiğini, ama gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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