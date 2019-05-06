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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

06 Mayıs 2019, Pazartesi 20:46
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptaliyle ilgili YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sultanbeyli'de iftar yemeğine konuk olduğu ailenin evinde konuşan İmamoğlu, konuyla ilgili YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi.

İmamoğlu, "Ondan sonra geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın, sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin" diye konuştu.

NTV

Etiketler: YSK, İstanbul, seçim, İmamoğlu
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