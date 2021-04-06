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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Kutlular Ağabey vefat etti

06 Nisan 2021, Salı 10:51
Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken vefat etti.

1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Mehmet Kutlular, Türkiye’nin gündemine, “postmodern darbe” denilen 28 Şubat sürecinde (28 Şubat 1997) ge(tiri)lmişti. Askerî cenahtan birilerinin sesinin çok çıktığı ve “bin yıl süreceğini” belirttiği o süreçte yaşanan  sert baskılar karşısında, “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle Kutlular’ın verdiği “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimleri ayağa kaldırmıştı…

“Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.

2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında haksız yere hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular’a “maddi ve manevi tazminat talebine” ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘kısmen kabul’ kararını bozdu. 1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti.

Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.

***

Dâvâ adamı Mehmet Kutlular
 

 

Etiketler: Mehmet Kutlular, vefat
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Yorumlar

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  • Orhan Kaşlıoglu

    6.4.2021 12:37:38

    Kutlular abimize Cenab-ı Allahtan gani gani rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun. Risaleinur hizmetinde önemli vazifeler ifa etti.Rahmetli Zübeyir abinin yaninda birlikte uzun süre hizmet ederken ONDAN R.N hizmet prensiplerini adeta masseti ve bunu hayatına yansıttı. Yeni Asya cemaatinin istikametle bu günlere kadar gelmesine vesile oldu.Cemaatimizin ŞAHS-I Manevisinin teşkilinde istisare sistemimizin yerlesmesinde emekleri oldu.Son zamanlardaki rahatsızlığı sebebiyle hizmetlerden kısmen uzak kalması onun yokluğunda bizim yeni istşare sistemimizi anlayıp usulünce uygulama hususunda adetaimtihana tabi tutulmamiza vesile oldu.Vefatıylada inşallah çok önemli hizmetlere vesile olarak birlik ve beaberliğimizin yeniden tesisine,tesanüd içersinde birlikte hizmet etmekten başka bir alternatifimizin bulunmadığıni idrak ederek hizmetimize kaldığımız yerden devam etmemiz gerktiğini anlamamizı,Cenabı Allah tan niyaz ediyorum.

  • Ali Hakkoymaz

    6.4.2021 12:21:41

    İlk Münazarat derslerini ondan aldım. Bende emeği çok... Hürriyet bayrağını hep dalgalandırdı. Sade ve vakur bir hayat yaşadı. Vefatını duyunca hayat ve ölüm arasında durduğunu bilen biri gözümün önüne geldi. Bir duygu seline kapılmaktan kendimi alamadım. Rabbim rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

  • Emin

    6.4.2021 12:05:06

    Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun. Cenâb-ı Hak, Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin, âmin.

  • Necati

    6.4.2021 12:03:13

    Allah rahmet eylesin. Kutlular abimiz çok kahraman, tavizsiz istikrar çizginde bir hayat yaşadığı. Yaptığı hizmetler unutulmaz. Şimdi zahmetler bitti rahmete gitti. Başta peygamberimiz (a.s.m.), üstadımız, Bediüzzaman Said Nursi (r.a.) Zübeyir, Tahiri, Sungur abiler gibi sevdiklerine kavuştu. Allah hepimizi cennette buluştursun inşaAllah.

  • Yahya YILDIZ

    6.4.2021 12:01:33

    mehmet kutlular agabey hizmettteki sorumlulugunu bilen, yerine gore cok ciddi bir dava adamı olup, son derece cesur,cefakar, fedakar, gayyur,hayatını ve her seyini davasına adayan, hızmetinde daima, risalei nur, ustad ve zubeyir agabeyi rehber edinmis kahraman ve sadık nur yigidi bir abimiz olup aynı zamanda mehdiye talebe olma ozellık ve sıfatına hakkıyla haiz olmus hz. omer ruhlu bır sahsıyet olup bu fani dunyada cok guzel ve haysiyetli sadalar bırakarak cok sevdigi peygamberine, sahabilere,ustad, zubeyır ve diger agabeylerine kavustu...ne mutlu ona...rabbim rahmet ve magfiret eylesin....

  • Mustafa Tuzcu

    6.4.2021 12:01:07

    Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

  • Alihan Kahraman

    6.4.2021 11:59:49

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

  • Alihan Kahraman

    6.4.2021 11:58:23

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

  • Sezai MUMCU

    6.4.2021 11:55:15

    Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin, tüm sevenleri yakinlaridir onlara sabri cemil ihsan etsin Rahmanurrahim.

  • İdris Hatırnaz

    6.4.2021 11:44:58

    Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a Allah rahmet eylesin...

  • uğur

    6.4.2021 11:43:04

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • yılmaz

    6.4.2021 11:39:37

    değerli kutlular abimize Allahtan rahmet diliyorum, Rabbim hizmetlerini kabul eylesin, hepimizi mahşerde ve cennette peygamber efendimizin (asm) sancağı altında buluştursun. amin.

  • Feyzullah Ayhan

    6.4.2021 11:30:30

    اَلَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌۙ قَالُٓوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَۜ Allah(cc) rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı üstadımın yanı olsun. İctimai meselelerde hiç yanıltmadı. Kendisinden razıyız. Allah da razı olsun. Ailesinin ve nur camiasının başı sağolsun

  • Zübeyir

    6.4.2021 11:27:48

    Allah rahmet eylesin. Çınarlar bir bir dar-ı bekaya gidiyor. Hizmetleri, nurani ve Kurani yaşantısı şahidi olacaktır inşallah. Ruhu şad olsun.

  • Hüseyin YÜKSEKDAĞ

    6.4.2021 11:17:49

    İçtimai meselelerde bizleri hiçbir zaman yanıltmadı. Ondan razıyız,Allah Ağabeyimizden de razı olsun.

  • süleyman ALIÇ

    6.4.2021 11:15:29

    (innalillah ve innaileyhi raciun) Rabbim Hem KUTLULAR Abimize hem de tüm geçmişlerimize sonsuz Rahmeti ile Rahmet Eylesin Kabirlerini Cennet Bahçelerinden bir bahçe eylesin, Bütün Hata ve Günahlarını Affeylesin, Çektiği Hastalık ve sıkıntılarını KEFFARETÜ'Z ZÜNUB eylesin, yakınlarına Sabr-u cemil versin. Bizleri de bu kutlu davada daim ve kaim eylesin

  • sami

    6.4.2021 11:07:42

    rabbim rahmeti ile muamele etsin mekanı cennet olsun inşaallah

  • Fatih Ekinci

    6.4.2021 11:03:58

    Cenab-ı Hak Garik-ı Rahmet buyursun inşaAllah...Peygamberimize asm ve Üstadımız Bediüzzaman'a komşu eylesin inşaAllah... yeri boş kalmasın ve nice kahramanları netice versin vefatı....

  • Toygar

    6.4.2021 11:01:38

    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim Üstad'a komşu eylesin.

  • Hüseyin YÜKSEKDAĞ

    6.4.2021 11:00:42

    Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.

  • Adem

    6.4.2021 10:58:14

    Yönümüzü bulduğumuz bir Kutlu Yıldız daha kaydı.

  • Said Yüksekdağ

    6.4.2021 10:58:02

    Sarsılmaz dava adamı, aziz ve kahraman ağabeyime Rabbim rahmet eylesin. Cennetü'l-Firdevs'te Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine komşu eylesin. Amin...

  • İbrahim

    6.4.2021 10:56:09

    Allah(cc) rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşaallah.

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