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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

04 Kasım 2020, Çarşamba
Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde, okuyarak, yazarak geçirmiş, gazetemiz yazarlarından Şaban Döğen’i vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

1952 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. Ortaokulu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesini Çorum’da bitirdi. 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl Sarıkamış Vaizliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na geçti. Yurdun değişik yerlerinde ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan Döğen, 1996’da emekli oldu. 1974’lü yıllardan itibaren başladığı yazı hayatını, vefatına (4.11.2009) kadar Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazarı olarak sürdürmüş olan Döğen’in, ilk eseri “Kur’ân’dan Tekniğe” 1984’te yayınlandı. Döğen, ani rahatsızlığı dolayısıyla 29 Ekim 2009 tarihinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Koroner Bakım servisine yatırılmış, yoğun bakımda yaklaşık 1 hafta kaldıktan sonra aniden fenalaşması üzerine vefat etmiştir. Doktorları, vefat sebebini “aort damarı yırtılması” olarak açıklamıştı. Cenaze namazı memleketi Kargı’da kılınarak duâlarla defnedilmişti.

Gayret dolu bir hayat 

Yeni Asya Gazetesi’nde uzun yıllar boyu köşe yazarlığı yapan Döğen, kaleme aldığı konularda Risale-i Nur hakikatlerini yorumladı. Şaban Döğen’in 40’dan fazla kitabı yayınlandı. Müslüman ilim adamları hakkında önemli araştırmalarda bulunan Döğen, tanınmışlığına en büyük katkıyı “Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi” adlı eseriyle sağladı. Döğen’in makaleleri Yeni Asya, Yeni Nesil gazetelerinde ve Can Kardeş dergisinde yayımladı. Bizim Radyo’daki ‘Hayatın Tadı’ programıyla da bilinen Döğen; konferanslar, seminerler verdi. Vefatı, doktorları tarafından “Çok mütevekkil ve inançlı bir hastamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” şeklinde dile getirilen Döğen ömrünü iman ve Kur’ân dâvâsı yolunda harcadı. Gayret dolu bir hayat sergiledi.

Müslüman üstün insandır

1984 yılında yapılan bir röroptajında şu ifadelere yer veriyor: “İslâmiyet fenlerin reisi, mürşidi ve efendisi durumundadır. Biz de zâten bu gerçeği dile getirmeye çalıştık. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi esas edinen İslâm bilginleri din ve fen ilimleri ayırımı yapmadan, bütün ilimlere ibâdet duygusuyla eğilmişlerdir. Nitekim aynı İslâm âlimi din ilimlerini vicdanın ziyası, fen ilimlerini de aklın ışığı olarak kabul etmektedir. Ve hakikatin ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkacağını belirtmektedir... Müslüman üstün insandır. İslâmiyet bizden bunu istemektedir. Elbette, ahlâkta olduğu gibi ilimde de üstün olmak mecburiyetindeyiz.”

ZAAFLARIMIZ VE HATALARIMIZ DİNİMİZE GÖLGE OLMAMALI

“Bilhassa genç nesle bol bol okumalarını, yükselmenin okumaktan geçtiğini, değeri ve zenginliği bilgide kültürde aramalarını temenni ederim. Dinimiz bizden başarılı olmayı istiyor. Allah’ın rızası bu yolda. Zaaflarımızın, hatalarımızın dinimize gölge olmamasına dikkat etmeliyiz. Zamanımız fikir cihadında bütün hızıyla devam ettiği bir asırdır. Fikren, ilmen üstün olan galip gelir. Kendimizi ilimle kabul ettirmeliyiz. Unutmayalım ki çağımızda en büyük hizmet budur.”

Etiketler: Şaban Döğen
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