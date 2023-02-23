Maddî, manevî depremlerin gazisi; Yeni Asya

Milletçe bizi derinden üzen bu büyük deprem felaketini yaşarken, dualarımız bu depremden zarar gören bütün kardeşlerimiz için.

Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet ve geride kalan ailelerine de sabrı cemil diler, yaralı ve hasta kardeşlerimizde acil şifalar diliyoruz.

Bir de yaşadığımız manevi depremler vardır, maddi depremlere fetva veren manevi depremler. Maddi manevi sosyal ekonomik ve politik depremler... İşte Yeni Asya ve camiası bu sosyal, ekonomik ve politik maddi ve manevi depremleri bu 53. senesini geride bıraktığımız yıllarda belki de en şiddetlisine maruz kalmış bir gazete. Yazarlarıyla ve kendisine destek veren bütün camiasıyla çok zorlu imtihanlara tabi tutuldu. Çoğu sahsi keyfi ve tamamen politik sebeplere dayanan keyfilikler ve entrikalar...

Her zaman hakkın, hukukun adaletin ve sağduyunun taraftarı olan, hangi şartlarda olursa olsun mazlumun sesi, haksızlığa uğrayan hangi kesimden olursa olsun yanında yer alan hakkın gür sesi oldu.

Toplum olarak yaşadığımız maddi manevi depremlerde istikametini kaybeden birçok kişi ve cemaatlere rağmen hala bu depremlerin enkazından sağ salim çıkıyor ve çizgisinden hiç şaşmayarak ayakta durabiliyorsa, bu çok büyük bir davanın sahsı mânevisinin temsilcileri olduğundandır. Bu, Kur’an ve onun manevi tefsiri olan Risale-i Nurdaki düsturları rehber ittihaz eden bir sahsı manevi ekolü.

1982 ihtilalinde bu gün kadar hatırladığım ve yıllardır ülkemden uzak olmama rağmen hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan Yeni Asya, uğradığı bütün haksızlıklara hukuksuzluklara rağmen, Allah’a şükürler olsun ki hakkın adaletin sağduyunun bükülmez kolu oldu. 54. yılını buruk bir sevinçle kutlarken, duruşundan, çizginden hiç taviz vermeden nice hayırlı yıllara Yeni Asya’m.