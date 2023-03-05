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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Halk 6’lı masanın devamını istiyor

05 Mart 2023, Pazar 20:35
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Liderlerin 6’lı Masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6’lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir” dedi. Subaşı açıklamasında, “6’lı Masa değerli bir birliktelikti. Partimin masada olmamasından üzüntü duyarım çünkü ülkemiz için çok gerekli olan ortak akıl ve demokrasiyi yeniden yeşertmek ve başarılı olmak o yolla mümkün olacaktır. Ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması doğaldır ve tecrübesini bu yolla ülkeye yeniden bir rejim inşası için hasretmek isteği, haklı ve bilinen bir gerçeklikti. Buna rağmen Belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun son günlere kadar adaylık konusunda ucu açık mesajlarını sürdürmüş olmaları da farklı beklentilere ve zihin karışıklığına neden olmuştur. Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6’lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir” ifadelerini kullandı.

ANKARA - AHMET TERZİ

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