İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

“İftira süreci bizi olmamız gerekenden 3-4 puan aşağı çekti” diyen İmamoğlu, “Elimizde bir veri vardı CHP’den gelen. Sayın Mansur Yavaş’la oturduk kafa kafaya verdik, çıktık veriyi söyledik. AK Parti’nin sözcüsü bizi yalan söylemekle suçluyor. Biz elimizdeki veriyi söyledik. Biz 3-4 puan yanıldık. Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için yine bir kurgu vardı. 50,03’le seçimi kazanma planı yaptılar. Utanmadan ‘Biz 0,5’i kapatmayı bilirdik’ dediler. Biz oyunu Mansur Yavaş’la bozduk. Verilerin elimizde olduğunu gösterdik” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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