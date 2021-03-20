1.5 milyon Biontech aşısı saklandı mı?

CHP Milletvekili Murat Emir, Bloomberg’in bir raporuna dayanarak Avrupa Birliği’nden 1.5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Emir “Neden saklandı?” diye sordu. gazeteduvar’ın haberine göre, AB’den Türkiye’ye 1.5 milyon doz aşı geldiğini iddia eden CHP’li Murat Emir, kaynak olarak ise Bloomberg’in geçtiği bir raporu gösterdi. Avrupa Birliği’nin 1.5 milyon doz BioNTech aşını Türkiye’ye ihraç ettiğini ifade eden Murat Emir yaptığı paylaşımda “Bloomberg’in haberine göre, AB’den Türkiye’ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edilmiş görünüyor. Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir. Artık açıklama yapmayacağım diyerek bizi yabancı ajanslara muhtaç eden bakandan âcil açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mart ayı sonuna kadar Türkiye’ye 4.5 milyon doz aşı geleceğini açıklamıştı. Ancak, aşıların geldiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.