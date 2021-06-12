''1. Dünya Savaşı ve Risale-i Nur'' konulu seminere davetlisiniz

12 Haziran 2021, Cumartesi
Yeni Asya Afyon Temsilciliği tarafından tertip edilen ''1. Dünya Savaşı ve Risale-i Nur'' Konulu, Araştırmacı Yazar Mehmet Kaplan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek seminere davetlisiniz.
Seminerimizin Tarih ve Saati
Tarih: 12.06.2021 - Cumartesi günü
Saat: (Türkiye – 21.00) - (AVRUPA – 20.00)
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Seminerimizi EuroNur.tv'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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