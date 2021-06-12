''1. Dünya Savaşı ve Risale-i Nur'' konulu seminere davetlisiniz

Yeni Asya Afyon Temsilciliği tarafından tertip edilen ''1. Dünya Savaşı ve Risale-i Nur'' Konulu, Araştırmacı Yazar Mehmet Kaplan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek seminere davetlisiniz.

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