1 gecede 60'tan fazla Filistinli sivil daha İsrail tarafından öldürüldü

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi öldü.

İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü

İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli öldü, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü.

Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi öldü, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.

Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kamplarına da İsrail savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.

Gazze'de bir gazeteci daha öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti basın sorumlusu Emani Serahane, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Serahane, operasyonlarda, aralarında eski Filistin Meclisi Başkanı Aziz Duveyk ile bazı eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerin de olduğu en az 55 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu kentin doğusundaki Mesakin Şabiye Mahallesi sakinlerinden Semir Mahmud Abdulkadir Sabra karnından vurularak öldü.

Buna göre, Sabra'nın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.

İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, ​​Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısında siviller yaralandı

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda ise bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, "saldırılarda yeni olan gelişmenin İsrail'in Ed-Duhayra beldesindeki sivillere yönelik fosforlu bomba kullanılması olduğu" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan topraklarından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim yerine ateş açıldığı kaydedildi.

ABD CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail'de

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bu sabah resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaret kapsamında General Corella'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da 18 Ekim Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceği açıklanmıştı.

"Savaş uzun ve sert olacak"

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için "ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert" olacağını söyledi.

Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, "İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.

Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız." mesajını verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 60 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci ölmüştü.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.