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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

1 Kasım sürecinden herkes ders alsın

15 Kasım 2022, Salı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 kişinin can verdiği terör saldırısı ile ilgili, “2015 yılında Haziran ve Kasım seçimleri arasında çok açı olaylar yaşadı Türkiye. O süreçten herkesin ders alması lazım” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerle sohbet etti. Babacan, İstiklal Caddesi’nde yaşanan saldırıdan sonra, akıllara 7 Haziran-1 Kasım 2015’te yapılan seçimler arasındaki terör saldırılarının geldiğinin anımsatılarak, seçimden önce böyle bir sürecin başlamasından endişe duyanlar olduğunun belirtilmesi üzerine, şunları dedi: “Seçim güvenliği denilince birkaç boyutu var. Seçim güvenliği komisyonu var ama daha çok sandığa sahip çıkmak, halkın iradesinin sandık sonuçlarına yansımasını sağlamak için çalışıyor. İç güvenlik ayrı bir konu. Tamamen hükûmetin sorumluluğu. Burada bizim çağrımız hükûmete, özellikle terörle mücadele konusunda, istihbari çalışmalar konusunda çok daha özenli olmaları, böylesine hassas bir dönemde ülkenin güvenliği ile ilgili zafiyet olmamasını sağlamak. (…) Bu sorunu önleme açısından baktığımızda birinci derece sorumlu hükûmettir. Vatandaşlarımızın da süreci yakından takip etmesi lazım. Sağduyulu biçimde takip etmesi lazım.”

Önemli olan olmadan önlemek

T24’ün haberine göre Babacan, “2015 yılında Haziran ve Kasım seçimleri arasında çok acı olaylar yaşadı Türkiye. O süreçten herkesin ders alması lazım. Seçime altı ay kala, terörün her türlüsünü toplum olarak lanetlememiz gerekiyor, hükûmetin ve devlet birimlerinin de bu konuda sapasağlam bir duruş ortaya koymaları lazım. İşi sıkı tutmaları, önleyici tedbirleri almaları lazım, istihbarat birimlerinin 7/24 çalışması lazım. Öyle mesai falan yok. Terör konusunda en önemlisi olmadan önlemek. Olduktan sonra faili bulduk, şuydu buydu tamam da esası olmadan önlemek. Olmadan önlemek de ancak istihbari başarıyla mümkün. Terör küresel bir sorun. Her ülkenin az ya da çok terör riski var. İstihbari başarısı en iyi olan ülkeler, terörü önlemekte en başarılı oluyor. Önlenen de çok haber olmuyor belki. Tedbir son derece önemli. Hükûmete çağrımız, çok büyük bir olay, çok büyük bir acı. Seçime kadar teyakkuzda olmaları, 7/24 çalışmaları ve Türkiye’yi iç güvenlik konusunda kimsenin aklına kuşku düşürmeyecek bir ortamda seçime götürmeleri. Beklentimiz o” ifadelerini kullandı.

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