1 milyar doları kim sattı?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu başkanı ve Ziraat Bankası genel müdürü Alpaslan Çakar, yeni ekonomik sisteme girilmesinin ardından 1 milyar dolar bozdurulduğunu bildirdi.

Sisteme dair detay veren Çakar, internetten döviz satışının artarak devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Piyasalar kapalıyken 1 milyar dövizi kimin, kaç liradan bozdurduğu ve yeni bir vurgun yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Haber Merkezi

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