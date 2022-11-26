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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

1 milyon 201 bin öğretmen görev başında

26 Kasım 2022, Cumartesi 22:10
Resmî ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin branşlarına göre dağıtımına bakıldığı 233 bin 695 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda 1 milyon 201 bin 138 öğretmen görev alıyor. Öğretmenlerin branşlarına göre dağıtımına bakıldığında, 233 bin 695 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor. MEB verilerine göre, 2003’ten 2022 yılına kadar resmi okullara 749 bin 96 öğretmen alımı yapıldı. Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1 milyon 201 bin 138 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 6 bin 75’i resmi okullarda, 195 bin 63’ü özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı toplam öğretmen sayısının yüzde 60’ına karşılık geldi. Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda 115 bin 767 sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Bu okullarda 31 bin 480 müdür, 2 bin 559 müdür başyardımcısı, 51 bin 39 müdür yardımcısı olmak üzere 85 bin 78 yönetici bulunuyor. Özel okullarda ise 4 bin 519 müdür, 3 bin 234 müdür yardımcısı olmak üzere 7 bin 753 yönetici yer alıyor.

En çok sınıf öğretmeni görev yapıyor

Türkiye’de görev yapan 1 milyon 201 bin 138 öğretmenin branşlarına göre dağılımına bakıldığında, 233 bin 695 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor. Sınıf öğretmenlerini, 102 bin 463 ile İngilizce, 76 bin 797 ile okul öncesi ve 60 bin 661 ile Türkçe öğretmenleri izliyor. Bunları 53 bin 853 ile matematik, 53 bin 18 ile ilköğretim matematik, 49 bin 513 ile beden eğitimi, 48 bin 170 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri takip ediyor.

Öğretmen maaşları düşük

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 9. derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002’de 470 lira iken 2022 itibarıyla 9 bin 651 liraya yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 39,35 lira oldu.

 

 

AA

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