1 milyon gurbetçi sandığa gitti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165’i oy kullandı.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165’i oy kullandı. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan’da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.

Avrupa’da seçime rekor katılım

Öte yandan Avrupa’daki seçim bürolarında seçimlere katılım oranlarında gözle görülür bir artış tespit edildi. Seçimlerin beşinci gününde, 52 bin 900’ü gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı. İlk yedi günde katılım rakamları 2018 seçimlerine göre Avusturya’da yüzde 71, Fransa’da yüzde 59, Almanya’da ise yüzde 37 arttı. Siyasi partilerin yurtdışı seçim merkezlerinden edinilen ve resmi olmayan ilk rakamlara göre, seçimlerin yedinci gününde yurtdışı temsilciliklerinde (gümrükler hariç) toplam 1 milyondan fazla seçmenin oyunu verdi. Bu rakamlar 2018’deki son seçimlerle karşılaştırıldığında, sandığa ilginin yoğun şekilde arttığını ortaya koyuyor.