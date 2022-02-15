1 milyon kişi uzun süredir işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı 4. çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre işsizlik ve istihdam verileri şöyle: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Duvardaki habere göre işbaşında olanların haftalık ortalama fiilî çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken, haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti. Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 28,5’ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

Haber Merkezi