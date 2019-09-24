1 yılda 26 bin kişi soruşturuldu

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299’uncu maddesi 2018’de daha çok yurttaşı yargı önüne çıkarttı.

Adalet Bakanlığı’nın Haziran ayında yayımladığı adli istatistiklerin ardından daha ayrıntılı veriler ihtiva eden adalet istatistikleri de açıklandı. Buna göre, partili cumhurbaşkanlığının kurumsallaştığı 2018 yılında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu gerekçesiyle daha çok soruşturma açıldı. 2017 yılında 20 bin 539 savcılık soruşturması açılırken 2018’de soruşturma sayısı yüzde 30’luk artışla 26 bin 115 oldu. Bunlardan 7 bin 128’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken 4 bin 880 soruşturma davaya dönüştü. Artı Gerçek’in haberine göre, bunlardan 19’u çocuk 2 bin 462 kişi mahkumiyetle cezalandırıldı. 5’i yabancı uyruklu 687 kişi hapisle cezalandırılırken 11’i çocuk, biri yabancı uyruklu 199 kişi adlî ve idarî para cezasına çarptırıldı. 298 kişinin cezası ertelendi, 516 kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. 28’i çocuk, altısı yabancı uyruklu bin 114 kişi beraat ederken 117’si çocuk 13’ü yabancı uyruklu 2 bin 39 kişi hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı.