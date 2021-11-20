'10 ayda en az 27 çocuk öldürüldü'

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Raporu’nu” yayınladı.

Rapora göre; 2021 yılının ilk on ayında en az 27 çocuk öldürüldü. 12-18 yaş aralığında bin 170 çocuk tutuklu, 426 çocuk ise hükümlü olarak cezaevlerinde. CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, “Çocuklar çocuk işçiliğiyle emek sömürüsünün en büyük muhatabılar. Ayrıca son yıllarda çok artan bir biçimde kamusal alanda çocuklar cinsel istismara maruz kalıyorlar ve bunu yapanlar büyük oranda cezasızlıktan faydalanıyorlar. Özellikle mülteci çocuklarının ülkemizde ve dünyada uğradıkları çok ağır insan hakları ihlalleri var” dedi. Tanrıkulu şöyle konuştu: “1989 yılında BM Genel Kurulu’nda Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi ve 20 Kasım tarihinde bu kabul ile birlikte çocuk hakları günü olarak ilân edildi. Geçen 27 yıllık süre içerisinde Çocuk Hakları sözleşmesi birçok alanda ihlâl edilmeye devam ediyor. Çocuklar işçi olarak çalıştırılıyorlar, cinsel istismara maruz kalıyorlar ve bebekler, çocuklar cezaevindeler.

262 milyon çocuğun okula erişimi yok

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “UNICEF verilerine göre, dünyada aşırı yoksulluk sınırı içinde 862 milyon kişi var, bunların 385 milyonu çocuk. UNICEF verilerine göre, 2040 yılında iklim krizi sebebiyle her 4 çocuktan birinin temiz suya erişimi olmayacak. UNESCO verilerine göre 262 milyon çocuğun okula erişimi yok. UNHCR’ın 2019 verilerine göre dünyada yerinden edilen 71 milyon insanın 31 milyonu çocuk. 13 milyon çocuk savaş ve çatışmalar sebebiyle ülkelerinden ayrılıp başka ülkelere sığınmak zorunda bırakıldı. Mülteciler Derneği verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 4 milyon mültecinin 1 milyon 764 bin 863’nü (yüzde 47,4) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. ILO verilerine göre, dünyada 152 milyon çocuk işçi var. Her 10 çocuktan 7’si ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor. Çocuklarımız hâlâ Türkiye’de çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri kabul edilen alanlarda, yani sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde, tarım alanlarında çalışıyor.

İstanbul - anka